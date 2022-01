Alfa Romeo 33 (1993) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Gisteren stonden we al stil bij een Lancia Dedra SW in 'In het Wild' en vandaag hijsen we een andere zeldzaam geworden Italiaan op het podium: deze strakke Alfa Romeo 33. Het grootste verschil is dat deze te koop is!

De Alfa Romeo 33 kende een levensloop met een lengte die we tegenwoordig haast niet meer voor kunnen stellen. Maar liefst 12 jaar was de compacte middenklasser van Alfa Romeo op de markt, maar niet zonder de nodige wijzigingen om 'm actueel te houden. In 1989 kwam de grootste vernieuwingsronde, waarbij de 33 (vanaf toen ook aangeduid als de tweede serie) een vrijwel compleet nieuw getekende neus én achterste kreeg. Hoewel het sterke ontwerp daarmee weer redelijk fris voor de dag kwam, begonnen de jaren inmiddels wel enigszins te tellen. Zeker als je het interieur van deze rode uit 1993 bekijkt. Dat zag er bij de concurrenten toch al een stuk moderner uit destijds.

Maar goed, we zullen niet zeuren, want zeker in deze kleurstelling was het ook in 1993 nog best een smaakvol ding om nieuw voor je deur te zetten. Bescheiden chic, met de achterspoiler als leuk sportief detail. De 33 was zelfs met de 1.5 die in deze ligt al best een vlot ding, die stampte er namelijk 95 pk uit, terwijl de 33 met 950 kilo niet bepaald een zwaargewicht was. In 10,7 seconden had je vanuit stilstand 100 km/h op de klok staan. Geen strepentrekker, maar kwiek zat. Als je écht vlot wilde zijn, koos je voor de 1.7 en dan het liefst ook de zestienklepper. Maar goed, dat was natuurlijk niet voor iedereen weggelegd.

Hoewel de 33 in zijn tijd relatief populair was, zeker voor een Alfa Romeo, zijn ze inmiddels grotendeels uit het straatbeeld verdwenen. Niet heel gek als je bedenkt dat de laatste alweer 26 geleden verkocht werd. Dit exemplaar is er nog wel en oogt zo op basis van de foto's erg netjes. De adverteerder stelt wel dat het hemeltje wat aandacht verdient, maar verder zien wij geen hele gekke dingen. De kilometerstand van slechts 122.626 km is een verder bewijs van een rustig leven, net als het feit dat de 33 tot op heden slechts drie eigenaren heeft versleten. Kortom: een auto die het verdient om ook in de herfst van zijn leven nog in de watten gelegd te worden en bewaard te blijven voor de toekomst. En dan de hamvraag: wat moet zoiets nu nog kosten? €3.950 is de vraagprijs. Denk jij dat-ie daarvoor weg zal gaan?