Alfa Romeo Alfasud (1981) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Alfa Romeo Alfasud is net als de Simca 1000 die we afgelopen week op het podium hesen vooral vanwege de roestduivel behoorlijk snel zeldzaam geworden. Deze groene heeft het echter tot op heden overleefd en verdient het alleen daarom al om even alle aandacht naar zich toe te trekken.

Het leek zo'n strak plan: de economie van Zuid-Italië een impuls geven door er Alfa Romeo's te gaan bouwen. Onder druk van de Italiaanse regering is dat precies wat er gebeurde en Alfa Romeo doopte het model dat er van de band ging rollen 'Alfasud', wat vrij vertaald stond voor 'de Alfa uit het zuiden'. Er was echter een klein probleempje: de nieuwe fabriek nabij Napels stond behoorlijk dicht bij de zee. De van niet bepaald hoogwaardig staal gemaakte Alfasuds werden niet beter van de zoute lucht waarin ze (vaak zelfs buiten) stonden te wachten op hun laklaag. Alfasuds werden dan ook berucht om roest en dat is jammer, want het was een leuk model. De Alfasud had een wegligging die veel lof oogstte en de redelijk pittige boxermotoren die in de neus lagen maakten het een karaktervolle auto.

In de loop der jaren werd er werk van gemaakt om de Alfasuds meer roestbestendig te maken. Het is dan ook niet heel verwonderlijk dat het gros van de in Nederland overgebleven Alfasuds uit de laatste jaren stammen. Uiteraard speelt simpelweg de leeftijd ook mee. Dit groene exemplaar is ook een vrij 'laat' exemplaar, uit 1981 om precies te zijn. Dat zie je onder meer aan het uitbundige gebruik van donker kunststof en de grotere koplampen met behoorlijk forse oranje knipperlichten ernaast.

Op de achterklep van deze Alfasud, die door collega Rik Werner werd gespot, zit de befaamde 'Ti'-badge. Die hoort er niet op thuis, dus het is niet zo'n feest als je misschien zou denken. De Alfasud Ti was namelijk een driedeurs en die had een pittigere versie van de 1.5 dan dit exemplaar. Deze is goed voor 85 pk, in de toenmalige Ti (die een carburateur extra had) stampte de 1.5 er 95 pk uit.

Dat is overigens niet het enige dat oorspronkelijk niet op deze 'Sud thuishoort. Volgens de kentekengegevens is het namelijk een wit exemplaar, dus het groene lakje is er later op gekomen. Overigens verdient die nieuwere laklaag inmiddels ook weer wat aandacht, lijkt het. Ach, het mag de pret niet drukken, van een Alfasud worden we hoe dan ook blij. Deze is ook pas aan zijn tweede eigenaar toe, die de auto twee jaar geleden kocht van degene die 'm in 1981 hier in Nederland nieuw aanschafte. Leuk!