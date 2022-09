'Afschaffen bpm-vrijstelling bestelauto's heeft nauwelijks effect'

Net als de RAI Vereniging zijn MKB-Nederland en VNO-NCW van mening dat elektrische bestelwagens voor het gros van ondernemend Nederland nog geen alternatief zijn. Het wegvallen van de bpm-vrijstelling (aanschafbelasting) maakt bestelwagens met een benzine- of dieselmotor gemiddeld zo'n €11.000 duurder. Uit een onder een kleine 1.000 ondernemers gehouden enquête blijkt dat opgeteld 84 procent van de ondernemers straks alsnog rijdt in een bedrijfswagen met een dieselmotor. 48 procent geeft aan door te blijven rijden in zijn 'oude' besteller en 27 procent zoekt straks in het buitenland naar een jong gebruikte bestelauto met een dieselmotor. 9 procent van de ondervraagden is zelfs voornemens om ondanks het afschaffen van de mrb-vrijstelling een nieuwe bedrijfswagen met dieselmotor te kopen. Slechts 9 procent van de bevraagde ondernemers zegt te investeren in een elektrische bestelauto. Volgens de ondernemersverenigingen maakt dat de klimaatwinst die het kabinet heeft ingecalculeerd erg onzeker.

Uit het onderzoek blijkt dat 57 procent van de ondernemers van mening is dat een elektrische bedrijfswagen voorlopig niet geschikt is voor hun bedrijf. Dat kan verband houden met de combinatie van het vervoeren van zware vracht en de ten opzichte van een dieselbus kleinere actieradius. VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich daarnaast zorgen over de prijsontwikkeling van elektrische auto's, omdat die gezien de schaarste van de ervoor benodigde grondstoffen sterk kan fluctueren.

Kan een fiscale stimulans de ondernemer over de streep trekken? Gedeeltelijk. 22 procent van de ondervraagde ondernemers geeft aan dat een verlenging van de huidige aanschafsubsidie op elektrische bestellers ze over de streep kan trekken, al geeft 64 procent dan alsnog aan in dat geval voor een bestelauto met dieselmotor te kiezen. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verder bepaald niet te spreken over het voornemen van het kabinet om ook de wegenbelasting (mrb) voor ondernemers te verhogen. "Het mkb is de ruggengraat van de economie en deze ondernemers willen zelf ook elektrificeren, maar als de kosten zich alleen maar opstapelen en er geen alternatieven zijn, komt dat niet dichterbij. Daarom roepen we Kamer en kabinet op om samen te werken aan alternatieven die de verduurzaming versnellen én het investeringsvermogen van het mkb op peil houden", aldus Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland.