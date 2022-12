Afgelopen nacht voor het eerst landelijk gestrooid

Er werd onlangs al plaatselijk gestrooid, maar nu is er voor het eerst landelijk gestrooid op de rijkswegen. Volgens Rijkswaterstaat is er in totaal over 26.600 km gestrooid, verspreid door alle provincies. Er is in totaal 1,475.185 kilo zout op de wegen gestrooid. Volgens Rijkswaterstaat en het KNMI kan het desondanks vrijdagochtend plaatselijk glad zijn.

Vooral in het noorden van het land blijven de temperaturen nog wat langer vrij laag. Rond acht uur was het in Groningen en het noorden van Drenthe plaatselijk nog -6 graden Celsius, terwijl het in het midden van land al rond het vriespunt was. Daar komt nog eens bij dat het in het hele land mistig kan zijn, voldoende voor het KNMI om code geel af te geven.