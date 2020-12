ADAC: 'Bruikbare laadruimte auto's soms fors onder opgave'

Fabrikanten geven soms veel meer laadruimte op dan er in de praktijk benut kan worden. Dat concludeert de ADAC na een uitgebreide test van auto's in alle segmenten.

De ADAC, het Duitse equivalent van de ANWB, onderzocht het verschil tussen de door fabrikanten opgegeven laadruimte van auto's en de ruimte die in de praktijk benut kan worden. Wat blijkt; er zitten soms enorme verschillen tussen. Het grootste verschil trof de ADAC bij de Volkswagen Sharan. Daarvan geeft Volkswagen een laadruimte van 955 liter op, maar bij de ADAC-test kon er niet meer dan 630 liter benut worden. Ook bij de Volvo XC90 valt het opvallend lager uit. Daarbij zou 721 liter bagageruimte voorhanden zijn, maar ADAC kwam niet verder dan 475 liter.

Volvo Nederland benadrukt dat ADAC andere testmethoden hanteert en dat Volvo zelf al een lager volume meldt dan ADAC hier aanhaalt: "ADAC test tot onder de rolhoes, Volvo geeft de bagageruimte aan tot aan de bovenkant van de tweede zitrij. Daar zijn autofabrikanten, mits vermeld, in Europa vrij in. Hierbij houden we ons dus aan de geldende Europese ISO-norm en zijn we in onze prijslijsten volledig transparant over de beschikbare bagageruimte. Overigens, ADAC communiceert in haar onderzoek 721 liter bagageruimte voor de XC90, wij communiceren 680 liter in onze officiële prijslijst."

Het valt de ADAC op dat de grootste verschillen worden aangetroffen bij grotere auto's, zoals SUV's. Bij relatief compactere modellen valt het vaak best mee. Als voorbeeld daarvan haalt het de Dacia Duster aan, die volgens Dacia 413 liter bagageruimte biedt, maar volgens ADAC 410 liter. Amper verschil dus. Soms valt het zelfs positiever uit, zoals bij de Toyota Aygo, waar ADAC meer in kwijt kon dan Toyota opgeeft.

Optimistische meting

De ADAC heeft zelf wel een verklaring voor de soms grote verschillen. De ADAC test de werkelijk benutbare ruimte, dus tot de afdekhoes/-klep en de raamlijn. Daarbij zet men de stoelen in elke auto op een uniforme positie om tot een goed vergelijk te kunnen komen. In sommige gevallen lijken fabrikanten tot hun opgave te komen door de ruimte te meten die beschikbaar is als je de stoelen helemaal naar voren zet en de auto tot op de laatste kubieke centimeter tegen het plafond aan vollaadt. Ook ziet de ADAC dat soms de ruimte voor het reservewiel zelfs meegerekend wordt als laadruimte.

Richtlijn

Dat alles bij elkaar opgeteld tikt nogal aan en levert dus soms grote verschillen op met wat er werkelijk veilig en praktisch inzetbaar is als laadruimte. De ADAC stelt dan ook dat de consument de door de fabrikant opgegeven laadruimte met een korreltje zout moet nemen en het eerder als 'grove richtlijn' moet zien. Wel moet het mogelijk zijn om meer ruimte te benutten dan de ADAC heeft gemeten, alleen dan zijn vaak extra zaken als een bagagenet nodig om het ook veilig te houden. Het zicht naar achteren is dan ook niet vrij meer.

Autofabrikanten wordt door de ADAC aangeraden om met realistischere cijfers te komen. Dat kan door op dezelfde manier de ruimte te meten als de ADAC. Zoals op bovenstaande foto te zien is, gaat het dan enkel om de in normale omstandigheden bruikbare ruimte. Met de stoelen op een fatsoenlijke stand en zonder tot het dak door te stapelen.