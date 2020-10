Acura MDX nu vanbinnen te zien

Acura presenteert op relatief korte termijn een volledig nieuwe generatie van de MDX, een SUV die we in Nederland eigenlijk helemaal niet kennen. De MDX is de grote broer van de RDX en is in tegenstelling tot die auto met drie zitrijen te krijgen. Wat formaat betreft kun je de huidige MDX met zijn lengte van bijna 5 meter vergelijken met auto's als de Ford Explorer en Volvo XC90. Een voor Nederlandse maatstaven behoorlijk kloeke SUV dus. Het huidige model, de derde generatie, werd in 2013 gepresenteerd en kreeg in 2016 een facelift. Na zeven jaar mag het model eindelijk met pensioen, en Acura warmt de gemoederen middels een tweede teaser op voor de komst van een volledig nieuwe MDX.

Het exterieur van de nieuwe MDX zal niet voor grote verrassingen zorgen en dat gaat ook op voor het binnenste van de SUV. Zo vertoont het interieur grote gelijkenissen met dat van de medio dit jaar vernieuwde TLX. Acura geeft de MDX een dashboard met een hoge middentunnel en een breed infotainmentscherm dat bovenop het dashboard is geplaatst, maar er enigszins in verzonken is. Het geheel heeft een zowel luxueuze als sportieve uitstraling. In tegenstelling tot de klokkenwinkel van de TLX, is de tellerbak in de nieuwe MDX zo te zien volledig digitaal.

De volledig nieuwe MDX wordt op 14 oktober gepresenteerd. Acura is helemaal niet in West-Europa actief, dus in Nederland hoef je de auto ook niet te verwachten.