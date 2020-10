Geheel nieuwe Acura MDX op komst

De auto die hier wordt geschetst, is volgens Acura nog een ‘prototype’. Die benaming is doorgaans gereserveerd voor auto’s die nog in het teststadium zitten, maar Honda – en dus ook Acura – gebruikt ‘m de laatste jaren vaak voor showmodellen die op enkele details na identiek zijn aan het uiteindelijke productiemodel.

Afgaande op deze schets, is dat ook het geval bij de MDX. De auto oogt behoorlijk productierijp en past uitstekend bij de TLX, het meest recente Acura-product. Een grote, vijfhoekige grille, flinke led-koplampen en scherpe lijnen bepalen dus het beeld.

Acura schept hoge verwachtingen en belooft de ‘belangrijkste en meest ambitieuze’ vernieuwing in de geschiedenis van de MDX. De auto wordt langer, breder en lager en moet nog meer dan het uitgaande model een hoogwaardige premium-uitstraling hebben, om de strijd aan te kunnen gaan in een segment waarin de MDX de laatste jaren erg populair is.

Het is maar net hoe specifiek je het wilt maken, maar Acura mag de MDX in de VS de bestverkopende ‘three-row luxury SUV’ noemen. De populairste auto onder de premium-SUV’s met drie zitrijen dus, een hoek van de markt waarin onder meer ook de Volvo XC90 te vinden is. De huidige generatie van de MDX verscheen in 2014 en kreeg in 2016 een vrij uitgebreide facelift. Een geheel nieuw model is dus wel op z’n plaats.

Foto: de huidige MDX