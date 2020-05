Nieuwe Acura TLX: sportiever dan ooit

In de Verenigde Staten is de automarkt weer een kakelverse sedan rijker. Acura heeft namelijk de TLX aan een volledig nieuwe generatie geholpen. Dit is 'm!

Hoewel de voorgangers van de TLX al jaren bestaan, is deze dan pas aan zijn tweede generatie toe. De in 2014 gepresenteerde eerste TLX diende namelijk als opvolger van de TL en de TSX. Één van die modellen, de TSX, was namelijk Acura's versie van de laatste generaties Honda Accord die in ons land werden verkocht. Deze nieuwe TLX lijkt meer dan ooit gericht op het aanvallen van het deel van de markt dat in de Verenigde Staten wordt beheerst door auto's als de Mercedes-Benz C-klasse, BMW 3-serie en Lexus IS.

De nieuwe TLX is 4,92 meter lang, ruim 1,90 meter breed en 1,43 meter hoog. Daarmee is hij bijna acht centimeter langer dan de vorige generatie. De wielbasis neemt eveneens toe, en wel met ruim 9 centimeter tot 2,87 meter. Al met al is deze wat design betreft sterk op de vorig jaar getoonde Type S Concept geïnspireerde sedan langer, breder, maar ook lager dan zijn voorganger. Dat geeft de als sportieve in de markt gezette sedan samen met zijn agressief ogende vooraanzicht en opvallend lange motorkap een dynamische houding.

Afgetraind

De TLX komt met in diverse uitvoeringen, waarvan de Type S, ook lang bij Honda de aanduiding voor een sportief aangeklede versie, de topversie is. Exacte specificaties van die met zijn vier uitlaateindstukken en op 20-inch lichtmetaal staande extra spannend ogende vierwielaangedreven versie houdt Acura nog even onder de pet. Wel is bekend dat de Type S wordt aangedreven door een geblazen zescilinder die krachtiger is dan de 290 pk sterke V6 in de uitgaande TLX. Hoewel de Type S aardig uitbundig voor de dag komt, valt hetzelfde te zeggen over de minder hitsige smaken. Alle overige TLX'en zijn namelijk standaard aangekleed met een achterspoiler en aan weerszijden van de achterbumper plaatst Honda een uitlaateindstuk. De TLX is te krijgen met een 2.0 turbomotor die 276 pk en 380 Nm opwekt. Die 2.0 is daarmee ruim 65 pk sterker dan de geblazen 2.0 uit de vorige TLX. Schakelen gaat met een tientraps automaat, een bak met een verzet meer dan de vorige automaat. In de basis zijn de non-Type S TLX'en voorwielaangedreven, maar vierwielaandrijving is optioneel gewoon te krijgen. Acura belooft dat de TLX tot 50 procent stijver is dan het uitgaande model.

Ook het interieur heeft een aardige stap gemaakt. Het is gedaan met de twee afzonderlijke digitale schermen, de nieuwe TLX heeft voortaan één 10,2 inch groot scherm dat bovenop het dashboard staat, maar er wel enigszins in verzonken is. Het geheel laat zich onder meer via een touchpad op de opvallend hoge middentunnel bedienen. Wie wel warme gevoelens heeft gekregen van deze nieuwe Acura, moeten we teleurstellen. Naar Europa komt de auto niet.