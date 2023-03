ACEA 'verwelkomt' verbod op traditionele brandstofmotor

Inmiddels durven we het eigenlijk niet meer te schrijven, maar het lijkt er nu toch echt op dat het in kannen en kruiken is. Per 2035 is het bij nieuwe auto's gedaan met conventionele verbrandingsmotoren op fossiele brandstoffen. Wel is er vanwege weerstand uit Duitsland vanaf dan nog een uitzondering voor verbrandingsmotoren die uitsluitend op duurzame synthetische brandstoffen lopen. Daarmee is er dus geen algeheel verbod voor brandstofmotoren per 2035, maar het blijft een behoorlijke verandering.

Sigrid de Vries, de directeur-generaal van de Europese brancheorganisatie ACEA, reageert positief op het akkoord: "De koers is nu officieel gezet. Onze branche verwelkomt de planningszekerheid die de mijlpaal van vandaag met zich meebrengt en werkt op volle toeren om deze enorme uitdaging het hoofd te bieden. Alle ACEA-leden staan ​​resoluut achter klimaatneutraliteit per 2050 en zijn vastbesloten om de nul-CO2-doelstelling voor 2035 te bereiken. We kijken uit naar meer details over de volgende wetgevingsstappen.”

De ACEA slaat duidelijk een andere toon aan over het 2035-akkoord dan over de door de EU gewenste weg ernaartoe met de Euro7-norm voor brandstofmotoren. De organisatie liet zich onlangs bij monde van ACEA-president Luca de Meo namelijk nog zeer kritisch uit over Euro7. De Vries stelt nu dat de ACEA 'ervan overtuigd is dat een technologisch neutrale aanpak – met wijdverspreide elektrificatie als kern – de beste manier is om de klimaatdoelstellingen te halen.' Over Euro7 heeft ACEA het laatste woord nog niet gesproken.

Er is volgens De Vries ook nog veel werk aan de winkel om voor gunstige omstandigheden voor de Europese automakers én autokopers te zorgen met het oog op 2035. "Nu moeten beleidsmakers ervoor zorgen dat EU-burgers overtuigd worden om massaal over te stappen op e-mobiliteit. Dit betekent dat deze auto's betaalbaar en gemakkelijk op te laden moeten zijn. De industrie heeft ook concurrerende toegang nodig tot kritieke grondstoffen en energie om een ​​duurzame toekomst in Europa te behouden."