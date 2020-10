ACEA: Europees productieverlies al op 4 miljoen auto's

De Europese auto-industrie loopt dit jaar in de eerste drie kwartalen opgeteld 4.024.036 geproduceerde auto's mis, blijkt uit cijfers van het Europese ACEA. Het productieverlies komt met name door de sluiting van fabrieken gedurende maart, april en mei. Daarnaast is de productie ook nog niet terug op het niveau van voor de crisis, hoewel de markt inmiddels weer aantrekt.

Op een interactieve kaart laat de European Automobile Manufacturers Association (ACEA) zien wat de impact van het coronavirus op de Europese autoproductie is. Uit de cijfers blijkt dus dat de totale Europese productie een afname noteert van ruim 4 miljoen voertuigen. De ACEA rekent hier personenauto's en lichte bedrijfswagens met een gewicht tot 6 ton onder. Volgens de brancheorganisatie is de afname met name veroorzaakt door de sluiting van fabrieken in de maanden dat de pandemie net op gang kwam. De Duitse productie is met een afname van 1.077.943 auto's veruit het hardst geraakt, gevolgd door Spanje met 754.978 stuks. Frankrijk mag de derde plaats op dit twijfelachtige podium innemen dankzij het mislopen van 416.149 auto's. In Nederland blijkt het met 34.379 auto's minder ook nog aanzienlijk te zijn.

Inmiddels laten vrijwel alle autofabrikanten financieel weer herstel zien, waarbij er soms zelfs sprake is van een groei ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar. Dat neemt niet weg dat het lastig gaat worden om de misgelopen productie (en verkoop) van dit jaar op te vangen. Uit de analyse van ACEA blijkt namelijk dat het productieverlies tot nu toe 22,3 procent van de totale productie in 2019 bedraagt. Met de aanhoudende onzekerheid rondom het coronavirus en de dreigende Brexit, is het nog maar de vraag of de industrie dat gat dit jaar verder kan gaan dichten.