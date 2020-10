Autofabrikanten uiten zorgen over no-deal Brexit

Met nog iets meer dan twee maanden te gaan tot de deadline voor een Brexitdeal, zijn de gesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie niet hervat. Autofabrikanten moeten rekening houden met het doemscenario dat de mogendheden geen handelsovereenkomst sluiten. Bentley, dat zijn auto's produceert in Crewe met onderdelen uit Duitsland, moet in dat geval waarschijnlijk een kwart van de winst inleveren. Het luxemerk heeft reeds voorbereidingen getroffen in de vorm van een luchtvrachtcontract en het opbouwen van een voorraad onderdelen. "Het zou enorm schadelijk zijn," zegt CEO Adrian Hallmark tegen Reuters. "Als je kijkt naar de belasting op de onderdelen die we inkopen en het belastingtarief van 10 procent op auto's, dan gaat dat ons 20 tot 25 procent van de winst kosten."

Daimler-CEO Ola Källenius houdt eveneens rekening met een verlies dat in de 'lage driecijferige miljoenen euro's' kan lopen. Dat zei de topman tijdens een presentatie in Frankfurt. Hij hoopt dat de onderhandelaars hun 'gezond verstand' gebruiken. Vanwege de eerder genoemde handelsbelasting van 10 procent op auto's verwacht hij dat de vraag in het Verenigd Koninkrijk terug gaat lopen. Daimler overweegt volgens Källenius niet om een fabriek in Engeland te gaan bouwen. Daar zou de markt namelijk te klein voor zijn. Wel overweegt het concern de productie te verplaatsen naar markten die er meer toe doen. "We moeten kijken naar het verplaatsen van onze productie waar dat logisch zou zijn," zegt de topman daarover. De komende tien jaar verwacht hij de grootste groei in China.

Brede zorgen

Eerder uitten de grote brancheorganisaties voor de Europese en Britse auto-industrie al hun zorgen over het stuklopen van een handelsakkoord. De Britse fabrieken gaan een tegenvaller van €52,8 miljard tegemoet, terwijl Europese productiecentra €57,7 miljard mis gaan lopen. Na een korte herstelperiode van de coronacrisis zou de sector dan opnieuw hard geraakt worden. "Onze sectoren zijn met elkaar vervlochten," zei de Britse brancheorganisatie SMMT eerder. "We roepen daarom alle betrokkenen op het belang van de auto-industrie voor de werkgelegenheid en economische groei te erkennen en tijdens de onderhandelingen alles uit de kast te halen." Of het de onderhandelaars nog gaat lukken met een akkoord op tafel te komen, zal de komende maanden moeten blijken.