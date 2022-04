'Accijnsverlaging keurig doorberekend door tankstations'

De accijnsverlaging op brandstof die vandaag van kracht is gegaan, is door tankstations keurig doorberekend in de brandstofprijzen. Dat is de overtuiging van Directlease.

Er gingen de afgelopen week wat geruchten rond dat tankstations vandaag wel de prijzen zouden verlagen, maar mogelijk niet altijd evenredig aan de accijnsvermindering. Er zou dan meer marge worden gepakt door de tankstations, terwijl consumenten dat door de prijsdaling niet snel doorhebben. Bij Directlease, dat een app aanbiedt waarmee consumenten overal in Nederland naar goedkope stations kunnen zoeken, is de indruk dat de accijnsverlaging over het algemeen echter correct is doorgevoerd. "Het is ook in het belang van pomphouders om de juiste prijzen te vermelden”, zegt commercieel directeur Aemil Schellens. "Dat zorgt ervoor dat mensen niet de grens naar bijvoorbeeld België overgaan en meer in Nederland blijven tanken.”

Bij de 225 stations van Tamoil is vooraf extra gecheckt of de correcte pompprijzen worden aangehouden. "De prijssystemen van tankstations zijn behoorlijk complex. We wilden zeker zijn dat het voordeel helemaal bij automobilisten terecht zou komen”, vertelt Tamoil Nederland-directeur Ronald Kempen.

Waar eerder op de dag nog niet echt sprake was van een run op brandstof door de verlaging, trekt het vanmiddag wel duidelijk aan. Het AD bericht over flinke drukte bij tankstations door het hele land. Kempen verwacht dat de toeloop dit weekend zal aanhouden. "Voor zaterdag hebben we daarom extra transportcapaciteit ingekocht.” Daarna zal het normaliseren. "De accijnsverlaging geldt tot het einde van het jaar, mensen kunnen er ook volgende week en daarna van profiteren.”