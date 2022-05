Accijnsverlaging bijna tenietgedaan: benzineprijs richting record

De accijnsverlaging is alweer bijna tenietgedaan, want de benzineprijs is hard op weg naar een nieuw record. De onzekerheid rond de gevolgen van een boycot op Russische olie speelt hierin een belangrijke rol. De prijs voor een liter benzine stijgt nu met meerdere centen per dag.

De adviesprijs van E10-benzine tikt nu alweer de €2,42 aan. Daarmee ligt de prijs nog wel onder het record van €2,50, maar de vraag is voor hoe lang. De laatste weken stijgt de prijs weer erg hard, ziet brandstofexpert Paul van Selms van United Consumers. Waar de stijging voorheen vaak maximaal één cent per keer bedroeg, stijgt die prijs de laatste tijd vaak met twee of drie cent tegelijkertijd.

Dat de prijs zo hard blijft stijgen, heeft volgens Van Selms alles te maken met de grote onzekerheid rond de oorlog in Oekraïne. "De onzekerheid is er niet alleen rond de boycot en dat we geen Russische olie meer willen. Het heeft er ook mee te maken dat we de olie dan ergens anders vandaan moeten halen en dat heeft meer voeten in de aarde dan veel mensen denken”, meent Van Selms volgens het AD. Daarnaast is de kans dat de oorlog in Oekraïne verder escaleert eerder groter dan kleiner. Ook dat stuwt volgens hem de prijs. Een andere verklaring voor de oplopende benzineprijs is dat de ruwe olie in dollars wordt afgerekend en dat de dollar sterk staat. "Dat maakt de ruwe olie er ook niet bepaald goedkoper op.”

Record lijkt te gaan sneuvelen

Als de stijging van de prijs in dit tempo doorzet, zou het Van Selms niet verbazen als binnenkort het record van €2,50 wordt gebroken. "Als je de korting van 17 cent (vanwege de verlaagde accijnzen, red.) niet meerekent, zit je al dik over het record heen”, voegt hij daaraan toe. Van Selms is er overigens van overtuigd dat die korting wordt doorgegeven aan de klant. Volgens hem is de concurrentie tussen pompstations zo groot dat als zij dat niet doen, zij zichzelf uit de markt prijzen. Het advies van de brandstofexpert is om op zoek te blijven gaan naar een goedkope pomp in de buurt. Soms kan het bij onbemande pompen wel vijftien tot twintig cent goedkoper zijn dan langs de snelweg.