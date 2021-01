Abarth pakt 595 op detailniveau aan

De Abarth 595 gaat in zijn huidige vorm sinds 2016 mee. Wie bij deze vernieuwingsronde ingrijpende wijzigingen verwacht, komt echter bedrogen uit. Abarth pakt de 595 slechts op detailniveau aan. Om te beginnen is de sportknop in alle vier de varianten, de 595, 595 Turismo, 595 Competizione en 595 Esseesse, vervangen door de 'Scorpion Mode'. De naam klinkt spannender dan het is, want de 'Scorpion Mode' vervult geen andere functie dan de sportknop. Verder hebben de stoelen van de chiquere Turismo voortaan een diamantpatroon en zijn ze leverbaar in de nieuwe donkerbruine kleur 'Helmet Brown'. Het dashboard van de sportiever georienteerde Competizione is verkrijgbaar met alcantara-afwerking en voor de pookknop hebben de Italianen koolstofvezel gebruikt. Daarnaast biedt Abarth op deze variant een extra lakkleur, Rally Blue, in combinatie met nieuwe 17-inch wielen aan.

In feite zijn het dus vooral aanvullende personaliseringsmogelijkheden waarmee Abarth op de proppen komt. In technisch opzicht blijven de vier varianten namelijk hetzelfde. Alle vier hebben ze de welbekende 1.4 T-Jet viercilinder turbomotor onder de kap liggen. In de 595 levert de krachtbron net als voorheen 145 pk, de Turismo heeft nog altijd 160 pk en de Competizione en Esseesse komen weer op 180 pk uit. De enige technische aanpassing die Abarth doorvoert zijn andere titanium uitlaatpijpen voor het Akrapovic-uitlaatsysteem. Dat dienen vooral ter versterking van de sportieve soundtrack van de vierpitter.

Het is nog niet bekend wat de gewijzigde line-up van de 595 in Nederland gaat kosten en vanaf wanneer ze te bestellen zijn. AutoWeek is hierover in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur.