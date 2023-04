Aantal verkeersdoden sterk gestegen

We zitten allemaal waarschijnlijk graag op de weg, maar ook in Nederland kan het wegennet een gevaarlijke plek zijn. Het aantal personen dat in het verkeer om het leven is gekomen, is vorig jaar fors gestegen ten opzichte van 2024. Dat blijkt uit berichtgeving van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS vielen er vorig jaar in Nederland 737 verkeersdode te betreuren. Dat waren er maar liefst 147 meer dan een jaar eerder. Het aantal verkeersdoden was in 2022 het hoogst sinds 2008. Met name onder fietsers van 75 jaar of ouder vielen meer slachtoffers te te betreuren. Net als in eerdere jaren kwamen er meer mannen (522 personen) dan vrouwen (215 personen) om in het verkeer.

Vorig jaar kwamen 225 personen om in een personenauto, 50 meer dan een jaar eerder. In totaal kwamen er 291 fietsers om het leven in het verkeer, 84 personen meer dan in 2021 en het hoogste aantal sinds 1996. Bij bijna de helft van de verongelukte fietsers was een botsing met een personenauto of bestelbus de oorzaak (141 personen, 60 meer dan in 2021). Bij een kwart van de 'fietsdoden' vond geen botsing met een auto, vrachtwagen of bus plaats. Zij overleden veelal na val van de fiets. Van hen was ruim 66 procent 70 jaar of ouder.

Onder personen van 75 jaar of ouder nam het aantal dodelijke ongelukken het sterkst toe en wel met 59 procent ten opzichte van 2021. Volgens het CBS komt dit voornamelijk doordat er meer fietsers van 75 jaar of ouder om het leven kwamen. Vorig jaar waren dat er 150, in 2021 nog 94. Slachtoffers jonger dan 50 jaar oud komen naar verhouding vaker om het leven bij een auto-ongeluk.

In Noord-Brabant nam het aantal verkeersdoden het sterkst toe. In die provincie vielen vorig jaar 140 dodelijke verkeersslachtoffers, 49 meer dan in 2021. In Noord-Brabant vielen meer dodelijke verkeersslachtoffers dan in andere provincies. Opvallend is dat in Drenthe, Overijssel en Zeeland beduidend minder slachtoffers vielen, waar het aantal verkeersdoden wel verdubbelde ten opzichte van 2021. In Utrecht daalde het aantal dodelijke verkeersslachtoffers vorig jaar.

Reacties

CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen zegt tegen ANP dat de cijfers al langer een stijging van het aantal oudere verkeersdoden laten zien, onder meer doordat de groep ouderen groter wordt en hun mobiliteit toeneemt. Ook ziet Van Gaalen een mogelijke link met de toenemende populariteit van elektrische fietsen. Minister Mark Harbers (Infrastructuur) spreekt op zijn beurt van "[...] verontrustende maar niet onverwachte" cijfers. "Het aantal verkeersslachtoffers moet omlaag door de Nederlandse wegen en fietspaden veiliger te maken", zegt Harbers tegen ANP. Dat gebeurt volgens hem onder meer door de 50 miljoen euro die naar vernieuwende maatregelen voor fietsveiligheid is gegaan en de 200 miljoen euro die deze coalitieperiode extra naar N-wegen gaat.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) reageert geschrokken op het nieuws. Een woordvoerder zegt tegen ANP dat het "[...] absurd is dat het ondanks alle veiligheidssystemen in auto's zo vaak misgaat." VVN pleit opnieuw voor het verlagen van de maximumsnelheid in de bebouwde kom en vindt dat de pakkans van hardrijders omhoog moet. VVN zegt het dragen van een helm op de fiets te stimuleren, maar ziet niets in het verplicht stellen daarvan.