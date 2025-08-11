Aantal 45-km auto's explosief gestegen

De citycar, ook wel bekend als 45-km auto of brommobiel, is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Het aantal zoekopdrachten naar tweedehands modellen ligt zelfs drie keer hoger dan twee jaar geleden.

Ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal brommobielen in Nederland snel groeit. Inmiddels rijden er 23.666 exemplaren rond in Nederland. Dat betekent een stijging van 30 procent ten opzichte van vijf jaar geleden.

Meest gezochte citycars

De merken Aixam, Ligier, Microcar en JDM zijn het populairst bij de bezoekers van Gaspedaal.nl. Het aantal zoekopdrachten naar deze merken is in twee jaar tijd zelfs met 340 procent gestegen ten opzichte van twee jaar geleden. Ook naar Chatenet, Casalini, Estrima en Minauto wordt steeds vaker gezocht.

Marek Debicki, auto-expert bij Gaspedaal.nl, licht toe: „Opvallend is dat Estrima, het merk achter de bekende Biró, niet tot de meest gezochte merken behoort. In sommige delen van ons land struikel je zowat over deze autootjes. Hoewel het aantal zoekopdrachten naar Estrima relatief laag is, laat het merk wel de grootste procentuele stijging ten opzichte van vorig jaar zien.”

Vrijstelling motorrijtuigenbelasting

Vrijwel alle fabrikanten bieden tegenwoordig elektrische citycars aan. ''Met steeds meer milieuzones, vrijstelling van motorrijtuigenbelasting en toenemende parkeerdruk worden citycars steeds interessanter. De 45-km auto was al geliefd onder ouderen, maar inmiddels ontdekken ook jongeren en gezinnen de voordelen ervan. Bijvoorbeeld als tweede auto, omdat de gebruikskosten veel lager zijn dan met elk ander type auto. Wij verwachten dan ook dat de populariteit verder zal toenemen, ook buiten de grote steden”, zegt Debicki van Gaspedaal.nl.

Niet alleen gespecialiseerde merken zijn actief op de markt: ook grote automerken brengen compacte citycars uit. Zo zijn de Citroën Ami, Opel Rocks-e en Fiat Topolino inmiddels een bekend gezicht in de stad. De Renault Twizy is inmiddels uit productie, maar tweedehands modellen zijn nog wel verkrijgbaar.

Zonder rijbewijs een 45-km auto rijden

Canta volgt op plaats vijf van meestgezochte 45-km auto’s op occasionplatform Gaspedaal.nl. De auto valt op tussen de andere merken omdat het op papier geen brommobiel is, maar een gehandicaptenvoertuig.

Michel Ypma, expert autoverzekeringen bij Independer: "Canta is bijzonder geliefd bij ouderen omdat het vaak de laatste mogelijkheid is om zelfstandig op pad te gaan. Voor een gehandicaptenvoertuig heb je geen rijbewijs nodig, terwijl je voor een brommobiel minimaal een scooterrijbewijs moet hebben. Iedereen vanaf 16 jaar mag in een Canta rijden, ook als je geen handicap hebt.”

Uitlenen niet altijd mogelijk