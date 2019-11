Wegenbouw soms jaren vertraagd door stikstof

Vooral grote infrastructuurprojecten die te veel stikstof uitstoten, kunnen in sommige gevallen jaren vertraging oplopen door de stikstof- en PFAS-problematiek. Enkele projecten kunnen in hun huidige vorm misschien helemaal niet doorgaan. De kosten door deze problemen lopen al in de tientallen miljoenen euro's, meldt verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook de geplande projecten die zijn veiliggesteld omdat het kabinet de stikstofruimte die het bespaart met het verlagen van de maximumsnelheid daarvoor inzet, kunnen nog vertraging oplopen. De gecreëerde stikstofruimte is in sommige gevallen niet voldoende om zonder vertraging door te gaan. Zo kan de verbreding van de Ring Utrecht één tot drie jaar vertraging oplopen. Hetzelfde geldt voor de herindeling van knooppunt Hoevelaken.

Veel is nog onduidelijk, benadrukt Van Nieuwenhuizen. Het is nu nog te vroeg om de uiteindelijke gevolgen voor projecten die onder het ministerie vallen in kaart te brengen, schrijft de bewindsvrouw. Het komende halfjaar zal hierover meer duidelijk worden.

Vooral projecten op het wegennet worden geraakt door de stikstofuitspraak van de Raad van State in mei. Het stikstofbeleid dat Nederland sinds 2015 toepaste, was veel te vrijblijvend, oordeelde de de hoogste bestuursrechter. Die uitspraak had verregaande gevolgen en zorgde ervoor dat de vergunningen van veel projecten niet konden worden verleend. Het kabinet kwam vorige week met een reeks maatregelen om op korte termijn de vergunningverlening weer op gang te brengen. Woningbouw krijgt de prioriteit, maar ook infrastructuurprojecten zijn belangrijk, benadrukt het kabinet.

De strenge normen voor bepaalde schadelijke stoffen (PFAS) raken ongeveer 10 procent van de projecten die het ministerie heeft geïnventariseerd. Vooral baggerwerkzaamheden komen in de problemen, omdat veel grond niet mag worden verplaatst. De aanleg van een nieuwe sluis in Terneuzen komt mogelijk in gevaar, net als het onderhoud aan de Maas.