Aanklacht tegen Renault om sjoemelsoftware

Het nieuws is behoorlijk opvallend, omdat de Franse autoriteiten in 2016 nog concludeerden dat Renault geen sjoemelsoftware toepaste op zijn dieselmotoren. In 2017 opende men echter een nieuw onderzoek, waaruit nu dus de conclusie wordt getrokken dat Renault tóch de kluit heeft belazerd. Renault moet als gevolg van de aanklacht alvast een borgsom van € 20 miljoen betalen en een bankgarantie van € 60 miljoen geven om mogelijke schade te kunnen compenseren. Het bedrijf is daarmee nog niet definitief als schuldig bestempeld. Na een dergelijke aanklacht kan men de zaak voor de rechter brengen, die zich vervolgens over het vraagstuk buigt.

Volgens Renault is er niets aan de hand. In een statement ontkent de autofabrikant ooit een overtreding te hebben begaan. Renault stelt dat zijn auto's nooit voorzien zijn geweest van sjoemelsoftware en dat men altijd handelde in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hoofdingenieur Gilles Le Borgne noemt de aanklacht in een call met journalisten 'onjuist en onbegrijpelijk'. "Wat we weten van de zaak van Volkswagen is totaal niet hetzelfde voor Renault", citeert Automotive News Le Borgne. "We hebben geen sjoemelsoftware in onze auto's en hebben dat ook nooit gehad." Die ontkenning is in lijn met wat Renault vorig jaar zei naar aanleiding van een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk.

De motoren die de onderzoekers onder de loep namen zijn geproduceerd van 2009 tot 2011 en 2013 tot 2017. Eerder gaf Le Borgne, die vorig jaar overstapte van PSA naar Renault, al aan dat Renault stopt met de ontwikkeling van nieuwe dieselmotoren. De huidige motoren blijven echter nog wel in de catalogus staan.