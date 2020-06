Aanklacht tegen Nissan en Renault om 'sjoemelsoftware'

In het Verenigd Koninkrijk wordt een aanklacht voorbereid tegen Nissan en Renault, omdat er 'sjoemelsoftware' zou zijn aangetroffen in meerdere modellen. Het zou daarbij opvallend genoeg niet alleen om dieselmotoren gaan.

Het Britse advocatenkantoor Harcus Parker onderzoekt namens eigenaren van Renaults en Nissans of er onrechtmatig gehandeld is bij diverse dieselmotoren. Die zouden zijn uitgerust met software waarmee emissietesten om de tuin zijn te leiden, vergelijkbaar met het dieselschandaal van Volkswagen en Mercedes. Harcus Parker claimt volgens de BBC dat in het Verenigd Koninkrijk 1,3 miljoen dieselauto's van Nissan en Renault dergelijke software aan boord hebben. Uit 'onafhankelijke tests' zou dat naar voren komen. Om welke dieselmotoren het precies gaat, meldt men niet.

Daarbij komt het met de opvallende claim dat ook pakweg 100.000 Nissans Qashqai met de 1.2 benzinemotor worden verdacht van veel meer uitstoot dan officieel geregistreerd. Die motor werd ook geleverd in de vorige Juke en in de Renaults Captur en Mégane, maar over die modellen wordt met geen woord gerept. Uit tests van het Britse Department of Transport zou in 2017 naar voren zijn gekomen dat de 1.2 ruimschoots de stikstofnorm zou overschrijden, maar hier na opdracht om aanpassingen te verrichten niets aan gebeurd is.

Hoeveel hout de aanklacht snijdt, is vooralsnog moeilijk te zeggen. Renault en Nissan laten volgens de BBC beiden in een reactie weten dat er wat hun betreft geen snars van klopt. "Alle auto's van Groupe Renault zijn altijd goedgekeurd in overeenstemming met de wetten die gelden in de landen waar ze zijn verkocht. Er zijn geen 'sjoemelsystemen' in aanwezig", aldus Renault. "Nissan weerlegt deze beweringen ten stelligste. Nissan maakt en maakte nooit gebruik van sjoemelsystemen en alle auto's van Nissan voldoen volledig aan de geldende emissiewetgeving", vult de Japanse fabrikant aan.