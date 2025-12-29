Nederlandse automobilisten hebben meer keuze in de showroom dan ooit. Maar dat geldt alleen voor de koopkrachtige consument. Slechts enkele auto’s zijn nog te koop voor minder dan 20.000 euro.

Het aantal verschillende modellen schiet richting de vijfhonderd. In tien jaar tijd zijn er zestien automerken bijgekomen die concurreren om de gunst van de autokoper. Volgens brancheorganisatie Bovag zijn er momenteel 426 verschillende modellen te koop, verdeeld over 69 merken.

Dat exacte aantal modellen is een definitiekwestie. Zo staan er twee Audi’s A6 op de modellenlijst die Bovag hanteert; een hybride en een elektrische. Maar die A6 is in beide varianten ook weer te koop als stationwagon of sedan. Audi spreekt zelf over 44 modellen terwijl de Bovag aan de hand van de RDW-lijst slechts 18 verschillende Audi’s telt.

Elektrische en brandstofmodellen naast elkaar

De ruime keuze is ook een gevolg van de transitie van benzine naar elektrisch, waardoor veel automerken min of meer dezelfde auto in twee varianten aanbieden. Audi heeft het aanbod keurig in drieën verdeeld: veertien hybrides, veertien elektrische modellen en zestien benzineauto’s.

Zo kan de consument uit veel modellen én uit alle technieken kiezen. Automerken die in de overgangsfase zitten, voeren zo eigenlijk een dubbel assortiment.

Chinese invasie

China is een andere reden dat de keuze in nieuwe auto’s steeds groter wordt. De transitie naar elektrisch heeft geleid tot de Chinese invasie van automerken. Vijf jaar geleden begon dat voorzichtig en inmiddels zijn er al meer dan veertig verschillende modellen. Zo zie je op de foto hierboven een Zeekr 001, een Nio ET5 en een Audi A6 e-tron Avant.

Merken als NIO, BYD en MG hebben ieder bijvoorbeeld al zes verschillende modellen in de showroom. De verkoopaantallen van al die Chinezen zijn nog niet overweldigend; wanneer zie je nu een Hongqi of een Voyah rijden?

Wat de doorsnee consument aan de modellen-tsunami heeft, is onduidelijk. Bijna twee derde van de nieuwe auto’s zijn leaseauto’s die zakelijk worden gereden. De Nederlandse particuliere autokoper kan op papier kiezen uit meer merken en modellen dan ooit tevoren, maar deze ‘ruimere keuze’ is ook een heel dure keuze geworden.

Stadsautootjes verdwenen

De markt is vooral verbreed aan de bovenkant, maar uitgehold aan de onderkant. De stadsautootjes rond de 10.000 euro, zoals de Citroën C1 en Peugeot 108, zijn verdwenen. Ze waren niet lucratief genoeg meer en werden door fiscale maatregelen te duur ten opzichte van grotere auto's.

De Toyota Aygo, ooit uitgerust met dezelfde techniek als die C1, is nog steeds te koop maar kost inmiddels als hybride Aygo X 24.000 euro. Dacia verkoopt nog wel twee auto's onder de 20.000 euro.

Toch schuift het iets. De kleine elektrische auto is in opkomst. Er zijn inmiddels zeven elektrische auto’s op de markt die minder kosten dan 25.000 euro.

Tweedehandsauto

Een gemiddelde nieuwe auto kost tegenwoordig 50.000 euro en dat is ruim drie keer meer dan een doorsnee consument aan een auto wil besteden; meestal wordt er dus een tweedehands exemplaar gekocht. Particulieren die een nieuwe auto willen kopen, hebben daar gemiddeld 36.000 euro voor over.

De nieuwverkoop zit dan ook op een van de laagste niveaus ooit. Dit jaar zijn er 370.000 nieuwe auto’s verkocht. Tien jaar geleden waren verkoopcijfers van een half miljoen of meer heel normaal.