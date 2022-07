A50 ruim twee weken dicht tussen Arnhem en Apeldoorn

Wie wel eens op dit stuk A50 heeft gereden, weet dat het wegdek niet van al te beste kwaliteit meer is. Daarom heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven om onder meer het betondek te repareren, nieuw asfalt en nieuwe wegmarkeringen aan te brengen en de voegovergangen te vervangen. Door de snelweg volledig in plaats van deels af te sluiten, kan volgens Rijkswaterstaat naar verhouding meer werk uitgevoerd worden en is de veiligheid van zowel de weggebruiker als de wegwerker beter op orde.

Het wegvak, dat een lengte heeft van 21 kilometer, wordt op vrijdag 5 augustus afgesloten en gaat op maandagochtend 22 augustus om 5 uur 's ochtends weer open. In die periode kan het verkeer vanuit Arnhem en Nijmegen in de richting van Apeldoorn omrijden via de A12, A30 en de A1. Wil je naar Twente of de Achterhoek? Dan wordt geadviseerd om via de A12 en A18/N18 rijden. Lokaal verkeer moet de gele omleidingsborden in acht nemen. De extra reistijd van de omleidingen bedraagt volgens Rijkswaterstaat ongeveer een half uur.

Overigens houdt het hiermee niet op met de werkzaamheden aan de A50. Knooppunt Beekbergen staat namelijk op de planning voor een grondige herziening die in 2025 gereed moet zijn. Daarmee moet de doorstroming van de A50 naar de A1 in de spits beter worden. Nu staat er voor knooppunt Beekbergen in de richting van Deventer dikwijls een file in de avondspits.