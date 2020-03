'80 procent rijscholen dicht wegens coronavirus'

Tachtig procent van de rijscholen is momenteel gesloten. Dat blijkt uit een enquête die vakblad RijschoolPro onder ongeveer 900 van zijn lezers heeft gehouden. Volgens het vakblad is zo'n tachtig procent van de respondenten zelfstandig rijinstructeur, het resterende deel heeft een eigen bedrijf met meerdere werknemers.

De redenen om te deuren tijdelijk te sluiten houden allemaal verband met het coronavirus dat ook Nederland in zijn greep houdt. Veel respondenten achten het risico op besmetting te groot omdat de door het RIVM opgelegde richtlijn om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden in de auto niet gewaarborgd kan worden. Ook zijn er respondenten die zelf klachten met betrekking tot hun gezondheid hebben. Anderen geven aan zelf in de risicogroep van het virus te vallen. Uiteraard is er ook een deel dat, mogelijk uit financiële noodzaak, wél blijft rijden tot de overheid deze mogelijkheid wegneemt met een mogelijk totaalverbod. Opvallend resultaat: 4 procent van de respondenten geeft volgens RijschoolPro aan geen of amper last te hebben van de coronacrisis. Leerlingen zouden juist extra lessen aanvragen nu ze wegens sluiting van onder meer scholen meer tijd hebben om achter het stuur te kruipen.

Of er nu gelest wordt of niet, afrijden kan voorlopig niet. Het CBR gaf onlangs aan in ieder geval tot 31 maart geen toetsen en rijexamens af te nemen.