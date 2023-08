Vandaag verraste Volvo vriend en vijand door een elektrisch MPV aan te kondigen. Die carrosserievorm is welhaast uitgestorven, maar lijkt vooral vanuit Chinese hoek bezig met een comeback in het EV-tijdperk. Betaalbaar zullen elektrische zevenzitters voorlopig echter niet zijn, dus maakten we een kleine selectie van conventioneel aangedreven alternatieven voor een stuk minder geld: onder de €10.000.

Wat opvalt als je op zoek gaat naar occasions met zeven zitplaatsen, zijn de vraagprijzen en de kilometerstanden. Behoorlijk wat MPV-occasions hebben flink wat ervaring, maar moeten desondanks duizenden euro's opleveren. Ruimte slijt immers niet. Ook zien we best wat exemplaren die naast een hoge kilometerstand evengoed een bescheiden aantal vorige eigenaren hebben, wat erop duidt dat een MPV door zijn eigenaar doorgaans minder snel van de hand wordt gedaan. Kopen, eerst het gezinsleven 'uitspelen', dan pas weer verkopen. Als je langer met een auto wil doen, kan dat natuurlijk leiden tot enige zuinigheid, waardoor een auto mogelijk meer onderhoud gegund wordt. Maar of de zekerheid door extra onderhoud de gebruikerssporen van een groot gezin in het interieur gevoelsmatig teniet doen?

Bij de eerste auto is dát in ieder geval geen issue. De auto is afkomstig uit 2009 én van de eerste eigenaar, maar lijkt een rustig leven te hebben gehad - ook getuige de kilometerstand. Bovendien is het een luxe uitvoering met een opvallend bekledingskleurtje dat nog aardig goed bewaard lijkt te zijn gebleven. We hebben er wel vrijwel het hele budget van €10.000 voor nodig, maar dan lijk je ook wel in een behoorlijk frisse auto te stappen. Mét zeven stoelen.

De volgende - en laatste - Opel Zafira in het lijstje is wat ouder en heeft een stuk meer ervaring, maar is wel mooi een OPC. Die hadden niet alleen bijna 200 pk, maar waren ook compleet uitgerust. Lederen bekleding, stoelverwarming, een airco, cruise-control ... het zit er allemaal op. De aanbieder geeft weer dat het een gedegen onderhouden exemplaar is, dus misschien vormt-ie wel dé aanleiding om een van de weinige MPV's-met-een-performance-label uit de geschiedenis op de kop te tikken.

Een zo goed als vergeten naam: de Hyundai Trajet. Dit exemplaar heeft net als de OPC hierboven lederen bekleding, cruise-control en stoelverwarming, maar ook nog climate-control. Het is een auto uit de tijd dat Hyundais nog echt plastic fantastic waren vanbinnen, maar als je daar langsheen kijkt rijd je wel mooi in iets bést exotisch. En dat voor maar ietsjes meer dan €3.000.

Mag het allemaal wel wat moderner, dan kun je gaan voor deze Ford Grand C-max. Wederom een vrij rijk uitgeruste auto, maar dan uit een wat later tijdperk en zelfs eentje met een turbomotor. Toch hoeft niet het gehele budget eraan uitgegeven te worden en dat terwijl de kilometerstand nog lang niet astronomisch is. Enige nadeel: de derde zitrij van deze auto lijkt er wel bij uitstek eentje te zijn voor louter kleine kinderen.

Een meerzits auto waarin beenruimte geen issue is, is de Honda FR-V. En ja, we smokkelen een beetje, want we hebben hier natuurlijk te maken met een 6- in plaats van 7-zitter. Toch krijgt de FR-V een eervolle vermelding, want een Multipla-indeling; dat hebben maar zeer weinig modellen. Nog een leuk detail is de uit het verticale deel van het dashboard stekende pook voor de handbak. Dit exemplaar staat er verder netjes bij op zijn lichtmetalen wielen en ook het strakke interieur oogt nog fris. Daarbij is de vraagprijs voor de over het algemeen relatief waardevaste FR-V best oké.

En van zes stoelen gaan we naar zes deuren, want dat is het (enige) unique selling point van de Dacia Logan MCV. Verder is het een lekker no-nonsense ding met beproefde techniek, een weinig sprankelend ontwerp en een zee aan ruimte. Weer hebben we hier te maken met een relatief maagdelijk exemplaar dat overmatige slijtage door zwaar gezinsgebruik bespaard is gebleven. De vraagprijs is voor een Logan vrij stevig, maar dit is waarschijnlijk dan ook een duurzame keuze waaraan je nog jarenlang plezier kunt beleven. Hij mist alleen wel een cruise-control.

We sluiten het lijstje af met nog een degelijke keuze en nóg een zeszitter, want deze Avensis Verso is met zes stoelen geconfigureerd. Het zijn wel mooi ruime zitplekken waarop ook volwassenen prima kunnen zitten, maar dat mag bij zo'n uit de kluiten gewassen model ook wel. Daarbij is het de enige auto in dit rijtje met een automaat. Ook lijkt het de enige met significante schade te zijn, maar zet daar de relatief onervaren techniek tegenover en de toch al niet exorbitante vraagprijs is prima te verantwoorden.

Dit rijtje dient vooral ter illustratie van wat er zoal mogelijk is als je op zoek bent naar een meerzits auto. We selecteerden niet per se de 'beste' Zafira's, Avensissen en Logans uit het aanbod, dus sla vooral ook nog zelf even ons occasionaanbod erop na. Aan welk model had jij nog niet gedacht?