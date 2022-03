7 iconische busjes: er waren er meer dan alleen de Volkswagen T1

In 1950 kwam Volkswagen met een bedrijfswagen die de geschiedenis in zou gaan als pure cult, wellicht het meest iconische busje ooit. De nieuwe ID Buzz, op dat model geënt, is onlangs onthuld en dat is een mooie gelegenheid om terug te blikken op een zevental andere busjes die bijna net zo legendarisch werden als de Bulli.

Citroën HY

Als ongekroonde koning van de voorwielaandrijving was het logischerwijs ook Citroën dat de voordelen van die constructie naar de kleine ondernemer bracht. Met zijn vlakke vloer kon de golfplatenbus lekker veel volume kwijt. De HY kwam in 1947, toen er zo kort na de oorlog grote vraag was naar eenvoudig, goedkoop vervoer. De HY – en varianten als de HP (pick-up), HW en HX – was dan ook een belangrijke straatbeeldbepaler van het midden van de vorige eeuw in Frankrijk. Geen boulanger, boucher of carreleur zonder HY. Zelfs de gendarmerie reed erin, al kreeg de HY als politieauto de bijnaam panier à salade, ­ofwel slakom. De HY was een lang leven beschoren, want pas in 1981 rolde de laatste van de band.

Renault Estafette

Ook al Franse nostalgie, de Estafette van Renault. Hij kwam twaalf jaar na de HY, in 1959 dus, en ziet er daardoor een stuk ­moderner uit met zijn ronde, lieve vormen. De Estafette had een driedelige deurconstructie achter en – nog bijzonderder en vooral leuker – een schuifdeur voor de bestuurder, zodat je op warme dagen lekker met open portier over de Route Nationale kon tuffen. Dat deed je dan met je lading baguettes achterin, een stel schapen of je mobiele frietkraam. Net als de HY zag je de Estafette ook veelvuldig in het donkerblauw met zwaailicht en een stel streng kijkende Louis de Funèsjes aan boord. Aan het eind van de ­jaren 70 was het fini en in 1980 nam de Traffic het stokje over van de Estafette.

UAZ-452

Al is het maar om te voorkomen dat Poetin zijn pijlen op ons richt, willen we Rusland niet vergeten. De UAZ-452 was en is nog steeds niet weg te denken uit het straatbeeld in Rusland en in veel voormalige Oostbloklanden. Vanwege zijn uiterlijk heeft hij in Rusland de bijnaam ­Bukhanka. Als je daar in een Russische winkel om vraagt, loop je met een brood onder je arm naar buiten. Onderschat de Russische humor niet: de ambulanceversie heet Tabletka, oftewel pilletje. Ondanks het ijzige klimaat daarginds is de 452 een warm broodje. Het kwam in 1965 uit de oven en wordt nog steeds gebakken.

Toyota Hiace

In de jaren 60 deden Japanse autofabrikanten nog veel dingen naar westers voorbeeld en de Toyota Hiace, die in 1967 het levenslicht zag, was een van de resultaten daarvan. De Hiace was in eerste instantie bedoeld als personenbusje en ­later vooral als bedrijfswagen. Met name de tweede generatie (vanaf 1977) kwam in groten ­getale naar ons deel van de wereld. Zien doe je ze hier echter amper meer, maar dat wil niet ­zeggen dat ze er niet meer zijn. Onze Hiaces ­vertrokken massaal per boot naar Afrika, waar ze een tweede leven begonnen en waarschijnlijk nog vrolijk doortuffen als onze beschaving allang voorbij is.

Ford Transit

De naam Transit was oorspronkelijk slechts een aanvulling op de naam Taunus voor een compacte bestelwagen op basis van de ... jawel. Pas twaalf jaar na de komst van de Taunus Transit werd Transit een eigennaam. De eerste generatie Transit zag het levenslicht in 1965 en was heel kenmerkend, zelfs elegant vormgegeven met de koplampen die als een soort tunnels tot helemaal naar achteren doorliepen in de koets. De eerste Transit werd niet alleen in Engeland, Turkije en België, maar ook in de Amsterdamse Ford-fabriek gebouwd, totdat die eind 1981 sloot. Vanwege zijn prestaties en laad­vermogen was de Transit begin jaren 70 dé auto voor bankovervallers, wat hem het predicaat ­‘Britain’s most wanted van’ opleverde. Bij de facelift van 1977 verdwenen de elegante koplampen.

Bedford CF

‘Britain’s most wanted van’ voor kinderen was de Bedford CF, want die bestelwagen werd destijds veel gebruikt als ijscowagen of om andere lekkere dingen met veel calorieën te slijten. Bedford maakte in die tijd deel uit van General Motors en de CF was dan ook een Engelse interpretatie van de Chevrolet Van en werd in Duitsland als Opel Bedford Blitz verkocht. Omdat de elektrische ID Buzz de aanleiding voor deze 7 vormde, is het vermeldenswaardig dat Bedford al in 1982 met een elektrische CF kwam, naar verluidt de eerste in serie geprodu­ceerde elektrische auto op basis van een ICE. Dat je het maar weet.

Chevy Van

Iedereen die de jaren 80 bewust heeft meegemaakt, zal zich The A-Team herinneren, een ludieke actieserie waarin grof geweld en onderbroekenlol hand in hand gingen. Het setje outlaws ging van klus naar klus in een zwarte GMC Vandura, aka Chevy Van. Het model werd gebouwd van begin jaren 70 tot 1996 en werd niet alleen beroemd door The A-Team, maar ook door talloze Hollywood-producties waarin hij voorkwam. Of het nu de moordlustige loodgieter was of de ­spionnen van de FBI, ze kwamen in een Chevy Van om toe te slaan.