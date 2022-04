7 auto-onderdelen die verschenen door de komst van de EV

Je zou zeggen dat het verschil tussen een elektrische auto en één met een verbrandingsmotor niet zo groot is. De een heeft een benzinetank en de andere een accu. En inderdaad, aan de basis van de auto verandert niet veel. Hij heeft nog altijd vier wielen en een stuur. Alleen... het gas­pedaal geeft geen gas meer maar stroom. Het rempedaal zal je minder gebruiken omdat de elektromotor zelf kan remmen. Een koppeling is er niet, om de eenvoudige reden dat ook de versnellingsbak in de meeste gevallen helemaal is verdwenen. Maak kennis met de belangrijkste nieuwe onderdelen van elektrische auto’s.

1. Frunk

Front + trunk = frunk. Het ontbreken van een brandstof­motor levert extra ruimte op onder de neus. Die wordt door veel fabrikanten slim gebruikt als extra bagageruimte. Toe­gegeven, helemaal nieuw is dat niet, want eigenaren van sportwagens met de motor in het midden of achterin weten al jaren hoe handig het is om de Gucci van je date in de neus te laten verdwijnen. Maar die moesten dan wel (het grootste deel van) de kofferruimte achter ontberen.

2. Laadkabel

Een lomp, onhandig ding dat altijd in de weg ligt en na verloop van tijd naar de achterkant van de buurhonden begint te rieken. Maar ja, waar zou je zijn zonder de laadkabel? Voorlopig nergens en daarmee is dat kreng het meest in het oog springende onderdeel van een elektrische auto. Voor zolang het duurt, want we mogen er vanuit gaan dat er op termijn slimmere oplossingen komen in de vorm van inductie- of docking-systemen.

3. 220V-lader

Het kleine broertje van de laadkabel: een dunner exemplaar met een adapter eraan waarmee je ook zonder wallbox aan de gewone huis-, tuin- en keukenstekker kunt laden. Dat gaat vanzelfsprekend aanmerkelijk langzamer, maar kan een uitkomst zijn wanneer alle publieke palen in de buurt bezet zijn.

4. Powermeter

De opvolger van de toerenteller. Voor de fervente groengemutste EV-rijder een leuk speeltje. De naald van dit metertje wijst aan of je energie verbruikt of juist, bij regeneratief (op de motor) remmen, energie in de accu terugstopt. Vooral in de bergen, tijdens ellenlange afdalingen, is dit een feest om naar te kijken. Vergeet op zo’n moment dan wel even dat je die energie er eerst in hebt moeten stoppen. Maar ach, dat had ook gemoeten met een verbrandingsmotor, en die energie had je nooit teruggekregen.

5. B-knop

Het fijne aan een elektromotor is dat hij twee kanten op werkt. Terwijl afremmen op de motor in een auto met conventionele verbrandingsmotor geen nieuwe brandstof opwekt, levert kinetische energie de elektrische auto wel degelijk verse stroom op. De mate waarin dit gebeurt, regel je in een EV met de B-knop of met flippers aan het stuur. Afhankelijk van de auto kun je de kunst van ‘one pedal drive’ onder de knie krijgen. Dat spaart energie én remmen.

6. HV-accu

Hét blok aan het been van elke elektrische auto. Niet alleen omdat de hoog­spanningsaccu (een EV heeft immers ook een gewone 12V-accu onder de kap voor verlichting, infotainment en dergelijke) deveroorzaker is van de hoge prijs van elektrische auto’ss, maar vooral ook omdat een beetje hoogspannings­­accu 350 tot 400 kg weegt. Het is wel fijn dat ze zijn opgebouwd uit tientallen cellen, die je kunt samenstellen als een plat pakket. Helemaal onderin de auto en tussen de assen zorgt dat voor een laag zwaartepunt, goede gewichtsverdeling en dus beter weggedrag.

7. Acculaadmeter

De vervanger van de aloude benzinemeter. Naast de overgebleven actieradius vertelt de auto je ook hoeveel procent van de accucapaciteit nog beschikbaar is. In combinatie met de gegevens uit de boordcomputer krijg je zo mooi inzichtelijk hoezeer de accu afhankelijk is van zaken als buitentemperatuur. Het is niet aan te raden om bijrijders met actieradiusstress op deze metertjes te wijzen.

Dit artikel is eerder verschenen in de AutoWeek EV-special van dit jaar.