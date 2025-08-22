40 jaar APK: zo veel keuringen zijn er sinds 1985 uitgevoerd

In de zomer van 1985 wordt in Nederland voor het eerst een auto gekeurd voor de net ingevoerde Algemene Periodieke Keuring voor personenauto’s, de apk. Veertig jaar geleden ging dat nog met een sticker op de kentekenplaat en bellen naar de RDW om de auto af te melden. Nu is het systeem volledig digitaal, maar de keuring is nog altijd mensenwerk en deels handwerk. In die veertig jaar zijn er inmiddels 230.000.000 keuringen uitgevoerd.

Nieuwe benzineauto’s moeten tegenwoordig voor het eerst ‘voor de APK’ na 4 jaar, daarna twee keer na twee jaar, en daarna moeten ze elk jaar gekeurd worden. Voor nieuwe auto’s die op diesel of LPG rijden komt de eerste keuring na 3 jaar, daarna elk jaar. Auto’s van voor 1 januari 2005 moeten in ieder geval elk jaar naar de APK. Als een auto ouder is dan 30 jaar, hoeft deze maar eens per twee jaar terug te komen. Klassieke auto’s van voor 1 januari 1960 zijn helemaal vrijgesteld. Voor het bepalen van de leeftijd is de datum eerste toelating die op het kentekenbewijs staat doorslaggevend. Voor auto’s die eerst in een ander land hebben rondgereden, is dit de datum dat de auto in dat land voor het eerst officieel op de weg kwam. Dus niet hetzelfde als de datum van afgifte van het kentekenbewijs in Nederland.

De APK is ooit ingevoerd om de in de jaren tachtig nog veel rondrijdende wrakken van de weg te halen. Bij de invoering van het huidige systeem in 1985 was de ANWB destijds kritisch. Door de keuring bij garagehouders neer te leggen, zou de slager zijn eigen vlees keuren. Inmiddels zijn ze daarvan teruggekomen.

Toch ligt de APK zoals die nu is onder een vergrootglas. Er zijn veranderingen op komst, zoals je in dit artikel kunt lezen. Wat een APK nu inhoudt lees je in dit artikel.