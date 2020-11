30 jaar AutoWeek: Dit was nummer 46 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we wekelijks terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 46 in de winkel, maar wat stond er precies dertig jaar geleden in nummer 46?

Nieuws

Wie in 1990 AutoWeek 46 opensloeg, kreeg prompt zicht op een aantal nieuwe Amerikanen. Een nieuwe naam verscheen ten tonele: Saturn. Toen duidden we het nog aan als 'GM Saturn', later zou blijken dat het simpelweg Saturn was. Het nieuwe merk van General Motors debuteerde met drie modellen; een coupé, een sedan en een 'touringsedan', al waren die twee laatste simpelweg allebei de SL1. De coupé zou als SC op de markt komen. Hoewel het aanvankelijk qua verkoopaantallen met de SL best goed ging, bleek Saturn een duur en kannibaliserend merk voor GM. In haar tweede decennium als merk ging het bergafwaarts en uiteindelijk werd het in 2009 opgeheven.

Ander interessant nieuws kwam uit Zuid-Koreaanse hoek. Hyundai had namelijk het doek van de Lantra getrokken. 'Een nieuwe middenklasser die rond de fl. 30.000 gaat kosten'. Op dat moment was Hyundai nog een vreemde eend in de bijt en werd er nog met enig argwaan naar de Zuid-Koreanen gekeken. De Lantra was echter een interessante nieuwe inzending en hij werd uiteindelijk best goed verkocht, al zou er pas in het eerste verkoopjaar van de generatie erna écht gescoord worden.

Tests

Nummer 46 in 1990 was echt een 'testnummer'. Het stond bomvol met de meest uiteenlopende tests. Een heel opvallende was de 'megatest' van vierwielaangedreven auto's. Maar liefst 12 4x4's passeerden de revue. En nee, niet de meest voor de hand liggende. In 1990 was er namelijk een heel breed auto-aanbod dat je niet direct met vierwielaandrijving zou verwachten. Zo testten we onder meer de Citroën BX GTI 4x4, de Ford Sierra 4x4, de Daihatsu Charade 4WD en de Peugeot 406 MI 16 4. Ook merken die juist bekendstonden om vierwielaandrijving kwamen aan bod; zo mocht de Audi Coupé quattro aantreden en ook de Subaru Legacy.

Iets minder spannend maar wel een stuk relevanter, was de dubbeltest tussen de Peugeot 205 en zijn op dat moment splinternieuwe concurrent, de eerste Renault Clio. De 205 had zich natuurlijk stevig verankerd in het compacte segment als een verkooptopper, maar of het genoeg was om de nieuwe concurrent uit eigen land het hoofd te bieden? De Clio oogde uiteraard moderner en voelde ook als zodanig aan, al bleek de 205 een leukere auto om te rijden. Niet alleen omdat het een wat vlotter ding was, maar ook qua vering. Toch kreeg je voor een scherpe prijs in de Renault wel wat meer verfijning. In 1991 kon de Clio de 205 qua verkoopaantallen nog niet bijbenen, maar in de jaren daarna nam de Clio het voortouw op dat gebied.

We blijven even in de Franse hoek, want een andere interessante test richtte zich juist op het andere uiterste uit de showroom. In 1990 waren Renault, Peugeot en Citroën namelijk nog stevig vertegenwoordigd in het luxe topsegment, met respectievelijk de 25, 605 en XM. De Citroën was het meest extravagant, de Peugeot het strakst en de Renault hing daar enigszins tussenin. Uiteindelijk maakte de Renault ondanks prima rijgedrag en opties qua value for money de minste indruk. In de XM reed je het lekkerst, de Peugeot bleek de beste allrounder.

Reportage

Hij kwam eerder in deze rubriek al eens aan bod: onze eerste duurtester. De Volvo 440 die we zelf hadden opgehaald in Born had in week 46 alweer 13.000 kilometers op de klok staan en dus was het tijd om een tussenbalans op te maken. Die kilometers waren er overigens niet zomaar bij gekomen, AutoWeek reed namelijk naar Istanboel op en neer met de Volvo. Een forse trip, waar de 440 niet warm of koud van bleek te worden. Sterker zelfs; hij was lekker ingereden en leverde onderin de toeren wat meer koppel dan toen-ie splinternieuw was.

Een andere Volvo die in de spotlights stond, was de voorloper van de 440. De productie van de 300-serie liep op dat moment op zijn einde en dus was het een mooi moment om eens te onderzoeken hoe oudere exemplaren er inmiddels bijstonden. Vanwege de populariteit handig om eens te kijken hoe de kwaliteit was. Er kwamen geen heel grote zorgenpunten naar voren. Wel werd er door sommige eigenaren wat olielekkage bij zowel het blok als de versnellingsbak gemeld en kwam bij de oudere exemplaren hier en daar de roestduivel om de hoek kijken. 'Slechts 5 procent van de dragende delen is verroest', zo bleek uit statistieken van 300-series van 8 jaar of ouder. Dat was toen kennelijk nog heel acceptabel.

Reclame

'Je beste vriend', zo werd de Opel Kadett GSI in de markt gezet. Dat kunnen we ons voorstellen. De Kadett was destijds de 'vriend' van velen, want je zag ze werkelijk overal. Dan was de GSI automatisch de 'beste vriend'. De sportieve topversie wist velen te bekoren en nog altijd zijn er veel mensen die met weemoed terugdenken aan hun 'GSI-tje', of er gewoon nog steeds eentje hebben. Inmiddels is de snelle Kadett wel een zeldzaamheid, al helemaal als je zoekt naar een exemplaar dat niet afgetrapt is. De 'lange vriendschap' waarmee Opel adverteerde, bleek helaas niet altijd het geval te zijn.