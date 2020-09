30 jaar AutoWeek: dit was nummer 38 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we elke week terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 38 in de winkel met een dubbeltest tussen de Skoda Octavia en Honda Civic en sturen we voor het eerst met de Morgan Plus Four, maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 38?

Nieuws

Na weken vol nieuws en primeurs van betrapte nieuwkomers, is het in week 38 een wat karige bedoening. Het zijn vooral kleine primeurs die het nieuws beheersen. Zo kondigt Mitsubishi aan dat het met nieuwe motoren komt vanaf 1991. Goed nieuws, want de Lancer-familie krijgt voortaan 12 kleppen. Daarmee worden ze naast sneller ook iets sterker. Ook de 2,0-liter DOHC-motor uit de Galant is op enkele plekken verbeterd. Verder is er een nieuw 'Carrera'-mannengeurtje en keert Formule 1-wereldkampioen Keke Rosberg, de vader van Nico, terug in de autosport: in 1991 doet hij mee met de Sport-Prototypes in een Peugeot 905.

Tests

In de 38ste AutoWeek die ooit gemaakt wordt, staan heel veel losse tests. Neem de eerste ontmoeting met Volvo's nieuwe 900-serie die de 700-serie vervangt. De 960 is het nieuwe klapstuk van het Zweedse merk. Tegenwoordig houdt Volvo nog steeds vast aan de laatste twee cijfers, het eerste maakte plaats voor letters als de 'V' of 'XC'.

Aan dezelfde kant van de autoladder opereert Lexus begin jaren 90 met de LS 400. De Japanse luxe-limousine wordt in AutoWeek 38 voor het eerst bestuurd. Deze valt vooral op door zijn onnavolgbare geluidskwaliteit en het "bijna perfecte" onderstel. Daarnaast zijn er ook kleinere nieuwelingen, zoals de Rover 111. Na de succesvolle lancering van de 200-serie is nu de 100-serie aan de beurt. Die in feite een opgefriste Austin Metro is.

Honda brengt eind 1990 een gloednieuw model op de markt: de Concerto. Deze onopvallende debutant mag het opnemen tegen een karaktervolle routinier: de Alfa Romeo 33. Naast fijne motoren hebben beide auto's volgens de testredacteuren een goede wegligging. De Honda laat echter wel punten liggen met het wat saaie uiterlijk, Alfa Romeo kan werken aan een betere rijpositie.

Als laatste rijden we ook nog met de Audi Coupé S2: een indrukwekkende rijmachine. Met zijn 20-kleppen-motor, turbo, permanente vierwielaandrijving en sperdifferentieel is die Audi een bijzondere auto. De Coupé heeft slechts 6,2 seconden nodig om van 0 naar 100 te komen. Machtige cijfers voor die tijd!

Reportages

Door de gigantische hoeveelheid aan tests is er maar weinig ruimte over voor reportages. Daarbij komt ook de prijslijst om de hoek kijken: in een speciale bijlage staan álle prijzen vermeld. Het document is 18 pagina's dik en omschrijft élke versie van élke auto. Daardoor telt de prijslijst van de Opel Kadett al één hele bladzijde in het tijdschrift en is ook de Ford Escort goed vertegenwoordigd.

In het katern van de gebruikte auto's is nog wel wat ruimte over voor een gebruikte Citroën BX: waar moet men op letten? De roestduivel vindt de Fransman bijvoorbeeld maar niks. Het hydropneumatisch veersysteem blijkt overigens probleemloos te werken na enkele jaren trouwe dienst.

Advertentie

Dat advertenties niet alleen maar druk en opvallend hoeven te zijn, bewijst Volvo. Een trouwe viervoeter of een trouwe vierwieler, het kan ook allebei: "Geniet van het vertrouwen".