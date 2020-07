30 jaar AutoWeek: dit was nummer 29 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we elke week terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 29 in de winkel , maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 29?

Nieuws

Deze keer zijn er minder primeurs dan de voorgaande weken, want we hebben nu geen exclusieve scoops of spionagebeelden van belangrijke toekomstige modellen. Enkele kleine nieuwtjes gaan over de GM Sunrace in de Verenigde Staten of het nieuwe stukje A10 rond Amsterdam ten noorden van de Coentunnel richting de Leeuwarderweg dat in gebruik is genomen, maar echt groot nieuws is niet voorhanden. In een nieuwsachtige reportage volgde AutoWeek wel de nieuwe Alcohol & Verkeer-cursus. "(H)Ik rij vanavond niet!". Beschonken bestuurders die betrapt zijn krijgen strafvermindering na een speciale cursus over rijden onder invloed. Dertig jaar geleden speelde bij 45.000 processen-verbaal alcohol een grote rol. In 30 procent van de gevallen ging het in 1990 om ongelukken met letsel. In 2019 vielen tot en met september 29 doden bij verkeersongelukken waarbij alcohol in het spel was.

Tests

"'Alles auto's lijken tegenwoordig op elkaar', is een veelgehoorde klacht". Met die woorden wordt de dubbeltest tussen de Mazda 323 F Coupé en Hyundai Scoupé geopend. De sportieve coupés weten dit beeld begin jaren 90 echter flink op te schudden met hun gedurfde ontwerpen. De hoogste tijd dus voor een dubbeltest. Grappig genoeg leveren de 'sportieve auto's' erg doorsnee prestaties, hoewel de 323 wel iets sportiever is dan de Hyundai. Het - voor nu mega-simpele - interieur wordt daarnaast als 'futuristisch' bestempeld.

Alfisten opgelet, want in de 29e AutoWeek staat een test waar menigeen jaloers op is. We sturen namelijk met de Alfa 164 Quadrifoglio. Een 164 dus met een 3.0 V6 met 200 pk waardoor de Italiaan een top haalt van 237 km/h. In de prestige-koets is het met volle teugen genieten. Het koppel blijkt bij alle toerentallen zó groot, dat je desnoods zonder schakelen in één lange ruk van 60 naar 237 km/h zou kunnen doortrekken. Na een facelift in 1993 zwaait Alfa de 164 in 1998 uit. De Alfa Romeo 166 neemt kort daarop het stokje over waarna ook die uiteindelijk in 2007 het veld moet ruimen. Sindsdien wachten we nog altijd op een opvolger.



Ook twee andere sportievelingen betreden het speelveld: de Passat GT Syncro G60 en Honda Civic CRX met VTEC-techniek.

Bij die Passat lepelde Volkswagen begin jaren 90 de G60-motor uit de sportieve Corrado en monteerde 'm in de Passat. Het resultaat is een sportieve vierwielaangedreven Duitse station. Met zijn 160 pk sprint deze Passat binnen 9,8 seconden van 0 naar 100, doortrappen kan tot 210 km/h. Dat kostte destijds echter ook wat: 78.910 gulden.

Qua prestaties moet de Passat het echter afleggen tegen de Civic CRX, want die is 2,6 seconden sneller in een dergelijke sprint en kan 10 km/h harder. Honda's VTEC-techniek is hierbij de onderscheidende factor. Het is halverwege 1990 voor het eerst dat de in 1987 gepresenteerde Civic met die techniek kennismaakt. De 1,6-liter maakt van de Civic een ware racemonster. Dertig jaar later gaat de 320 pk sterke Civic Type R er met die titel vandoor.

Reportages

De tachtigste verjaardag van Alfa Romeo wordt in 1990 gevierd met een Europese monstertocht van 9.536 kilometer. Een vloot aan Alfa Romeo's van alle typen en jaartallen doet aan deze Euro Trophaeum mee. In AutoWeek Classics 6 van dit jaar wordt alweer stilgestaan bij de 110e verjaardag van het merk.

In de Posterstory laat een Jeep Wrangler zich van zijn mooiste kant zien en worden de grootste irritaties van automobilisten in het verkeer besproken. Verblindende mistlampen, trage invoegers, afsnijden na het inhalen; alle denkbare ergernissen passeren de revue. Men irriteert zich het meest aan afsnijders.

In een verhaal over tweedehands Fiats Panda en Seats Marbella wordt uitgebreid belicht wat de grootste verschillen zijn en waarop gelet moet worden bij de aankoop van een dergelijk model. Hoeveel de auto's toen op elkaar leken, zoveel verschillen beide merken nu met de elektrische Mii en Panda!

Advertentie

"De grootste kleinste auto van Nederland". Suzuki doelt met deze grootse uitspraak op zijn Alto. Met grootste bedoelt Suzuki de grote verkoopaantallen, want de Alto is al een paar jaar de best verkochte kleine auto van het land. De kaarten zijn dertig jaar later geheel anders geschut: de opvolger van de Alto, de Celerio, is uit het gamma gesneden na jaren van teruglopende verkoopcijfers.