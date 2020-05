30 jaar AutoWeek: dit was nummer 22 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar, dus daarom blikken we iedere week terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 22 in de winkel met een dubbeltest tussen de plug-in hybride Skoda Superb en Peugeot 508 en lees je alles over getunede mafklappers zoals de reusachtige Brabus G-klasse. Maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 22?

Nieuws

Waar in 1990 de voorgaande weken veel nieuws te melden was, blijft het eind mei erg stil. Een Nederlandse hoogleraar pleit in week 22 voor de algemene toepassing van airbags in auto's en Mercedes-Benz is tegen de Duitse tolheffingen. Qua autonieuws schopt de Lancia Ypsilon LX Selectronic in België tot stadsauto van het jaar! Wat een eer.

Reportages

Net als het ontbreken van veel nieuws, zijn er ook weinig reportages te vinden. De meeste ruimte in het blad gaat op aan rijtests en multitests. Wel wordt het Pinksterweekend belicht met een heuse AutoWeek Pinksterroute van 50 kilometer rondom Nijmegen en verschijnen er steeds meer auto's met een digitaal instrumentarium. Neem bijvoorbeeld het studiemodel van de Renault Mégane die een digitaal kluster heeft. Naast Amerikaanse en Japanse auto's worden de Renault 25 V6 Turbo en Fiat Tipo DGT uitgelicht. Deze Europese modellen krijgen ook digitale meters.

Tests

Zoals gezegd zit de 22e AutoWeek uit 1990 boordevol met tests. In de eerste multitest nemen vier kleintjes het tegen elkaar op: de Daihatsu Cuore, Fiat Panda, Fiat Uno en Volkswagen Polo. De test wordt in het leven geroepen omdat steeds meer kleine modellen een katalysator krijgen. Dat terwijl het dan nog niet eens verplicht is! De Uno scoort veel punten door zijn comfortabele rijgedrag en charme voor de prijs van 18.250 gulden. Hoewel de Panda een stuk goedkoper is (13.740 gulden), tellen de jaren voor die auto toch zwaar mee.

In de tweede multitest komen heel andere auto's voorbij, want grote sedans nemen het daarin tegen elkaar op. De nieuwe BMW 520i met 150 pk is de aanleiding voor de test. Hij moet zich bewijzen tegenover de Audi 100 2.0E, Ford Scorpio 2.0i GL, Mercedes-Benz 200E en Opel Omega CD 2.0i. De BMW ligt trefzeker op de weg, de voorwielaangedreven Audi schuift nauwelijks over de voorwielen in een stevige bocht en de Opel gaat ook trefzeker door de bocht. De Mercedes voelt vooral veilig en de Ford is duidelijk een achterwielaangedreven auto: de Scorpio breekt snel uit.



Verder is er nog een occasiontest met een volwassen Ford Fiesta van 7.000 gulden, de Opel 'naaimachientje' Corsa van 14.500 gulden en een gebruikte maar oersolide Volkswagen Polo (10.500 gulden). Het nummer wordt afgesloten met een auto die de afgelopen weken al vaker voorbij kwam: de eerste Renault Clio. Hij wordt door AutoWeek ook wel de "Griekse godin uit Frankrijk" genoemd. De Clio heeft blijkbaar verrassend veel binnenruimte en een prima veercomfort met fijn weggedrag. De conclusie: het is een waardige opvolger van de Renault 5.

Skoda komt met een, zoals ze het zelf omschrijven, "ongekende deal" waarbij klanten 1.500 gulden extra krijgen als zij hun oude auto inruilen voor een nieuwe Favorit. "De Skoda Favorit. Daar kijk je van op." En dat voor slechts 14.895 gulden!