30 jaar AutoWeek: dit was nummer 17 in 1990

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

In deze bijzondere en toch wel ongezellige tijd is het des te leuker om wat nostalgie op te halen. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 17 in de winkel met onder andere de eerste vergelijkende test tussen de nieuwe Mercedes-Benz GLB en de Peugeot 5008 en haalt Nic met de duurtest-Scala Tsjechisch bier voor de vrijmibo. Maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 17?

Nieuws

Het grootste nieuws in de week van 20 april in 1990 bereikt gelijk de cover én de eerste pagina's van het blad. AutoWeek pakt namelijk groots uit met de nieuwe Renault Clio! De Fransen nemen afscheid van de succesvolle Renault 5 en geven hun volgende compacte auto een nieuwe naam. In de intro staat dat Renault erop hoopt geschiedenis te zullen schrijven met de Clio. Dertig jaar later lijkt dat goed gelukt te zijn. Pas geleden vierden wij de dertigste verjaardag van het succesnummer al door een kleine reünie te organiseren met alle generaties Clio. Er is naast de Clio nog meer nieuws: Lancia introduceert namelijk een nieuw intelligent veersysteem voor de Thema. Veel of weinig belading: het heeft geen effect op de wagenhoogte.

Test

In nummer 17 van 1990 staan heel veel tests! In de eerste test wordt de Nederlandse basisuitvoering van de nieuwe Toyota Starlet uitgebreid vergeleken met die van België. In Nederland blijkt in tegenstelling tot België een moderne injectiemotor de standaard, maar in België krijgt de Starlet standaard een mistachterlicht en in een ongelijke delen neerklapbare achterbank. Verderop in het nummer staat een heerlijke test tussen de Alfa Romeo 33 16V Quadrifoglio Verde en de Volkswagen Golf GTI 16V centraal. Smullen voor de liefhebbers! Met achtereenvolgens 132 en 129 pk nu bijna om van te lachen, maar voor die tijd een hele prestatie. Qua snelheid rijdt de Alfa de Golf eruit (203 km/h en een sprinttijd van 8,4 sec. tegen 200 km/h en 9,0 sec.), maar de Volkswagen blijkt koersvaster. In de derde dubbeltest nemen twee Japanners het tegen elkaar op: de Toyota Celica 2.0 GTi-16 en de Nissan 200 SX. "Twee Japanners voor de prijs van één Porsche".

Reportage

Door de hoeveelheid tests is er minder ruimte voor reportages. De befaamde Ferrari 348 tb weet het tot 'Posterstory' te schoppen en we leggen uit dat een Audi 80 een 1,9-liter diesel van de Volkswagen Passat in zich gelepeld krijgt. Ook maakt het 'machinaal autowassen' zijn opwachting. Weten jullie het nog: voor het eerst door de wasstraat? In 1990 deden nog maar weinig mensen het en werd elk weekend liever een emmer met sop erbij gepakt. In een reportage wordt uitgelegd waarom een wasstraat niet "handenvol geld" kost en dat handmatig wassen sneller voor krassen zorgt. De kaarten lijken dertig jaar later heel anders te zijn geschud.

Advertentie

De weg kwijtraken was in 1990 meer gemeengoed dan nu, want toen deden we het nog zonder navigatiesysteem. Volgens Nissan is verdwalen echter helemaal niet zo erg. Tenminste, als je volgens de advertentie een 4WD auto van het merk zelf rijdt. "Nissan, je blijft erin rijden".