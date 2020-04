30 jaar AutoWeek: dit was nummer 15 in 1990

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

In deze bijzondere en toch wel ongezellige tijd is het des te leuker om wat nostalgie op te halen. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 15 in de winkel met onder andere de eerste rij-impressie van de nieuwe Skoda Octavia en een terugblik op 30 jaar Renault Clio, maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 15?

Nieuws

Het coronavirus mag dan nu wel het nieuws in zijn greep hebben, dertig jaar geleden waren er heel andere zaken aan de orde. Zo is de gloednieuwe Ford Escort voor de eerste keer gespot en schoppen deze foto's het zelfs tot openingsbeeld voor de cover. "Meer ruimte, meer luxe, meer kracht en mét een supersportieve variant." Dat laatste slaat op de driedeurs Cosworth-versie die we, samen met een Escort Van, ook te zien krijgen. Verder belichten we de "spiksplinternieuwe" Mercedes-Benz G-klasse die prijzen krijgt van tussen de 119.950 en 153.750 gulden. Ook de eerste platen van de nieuwe Nissan Primera en NX mogen niet missen, tezamen met de Honda Accord Wagon. Wat een tijden!

Test

Zoals we nu een test met de Renault Captur, Nissan Juke en Skoda Kamiq uit het populaire cross-over-segment hebben, nemen in de nummer 15 uit 1990 twee auto's uit een voor die tijd populair segment het tegen elkaar op. We zetten namelijk twee B-segment sedans tegenover elkaar: de Opel Corsa 1.4i GL vierdeurs tegen de Suzuki Swift Sedan 1.3 GL. Leuk om te zien is dat in 1990 het ontwerp van de modellen radicaal omgaat. Neem de wat verouderde maar sterk hoekige Corsa en de voor die tijd gloednieuwe en vooral rondere Swift. Bij de Opel wordt opgemerkt dat er met meer ervaring een degelijke auto gebouwd is, maar de Swift krijgt punten voor zijn creativiteit.

Verder maken we in Europa de eerste meters met de Chrysler Le Baron en gaat de poster-story over een DAX Cobra. Deze auto is een bouwpakket voor nog geen 15.000 gulden, waar vervolgens zo'n 250 tot 400 bouwuren in gaan zitten. Maar dan heb je wel wat!

Reportage

In de eerste reportage van AutoWeek 15 1990 gaat het over het blussen van een brand onder de motorkap. In 10 stappen wordt uitgelegd wat er gedaan moet worden als het motorblok vlam vat. Verder gaat René Kistemaker op pad met verschillende bestuurders die na vele jaren hetzelfde te hebben gereden in een keer radicaal overstappen op een ander merk. Zo ruilt oud-Fiat-rijder Joop Alerden zijn Tipo in voor een Opel Corsa en schaamt Peter Klaverstijn zich niet voor zijn Lada Samara. Daarvoor reed hij nog Peugeot 205. De Ford Fiesta van Joke van den Broek maakt plaats voor een Volkswagen Polo Fox. Leuk detail: alle drie de nieuwe auto's zijn spierwit.

Advertentie

Chrysler adverteerde dertig jaar geleden pagina's groot met de ES. Deze zou in het rood net een sportwagen lijken, maar in het zwart heel zakelijk ogen. Standaard is de Amerikaan voorzien van rem- en stuurbekrachtiging en een spoiler! De vraagprijs bedraagt destijds minimaal 36.395 gulden.