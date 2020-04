30 jaar AutoWeek: dit was nummer 14 in 1990

In deze bijzondere en toch wel ongezellige tijd is het des te leuker om wat nostalgie op te halen. Vanaf vandaag ligt de gloednieuwe AutoWeek 14 in de winkel, maar wat stond er precies dertig jaar geleden in dat nummer?

Nieuws

Breaking news: we betrappen de opvolger van dé Opel Kadett. Van de naam ‘Astra’ hebben we - kun je het je nog voorstellen - nog nooit gehoord. Op twee vage foto’s doemt de eerste Astra Sedan op. Destijds noemen we de auto de ‘kleine Vectra’. Wat op de foto’s al gelijk opvalt zijn de nieuwe lijnen en de sterker hellende voor- en achterkant ten opzichte van de Kadett. Het duurt dan nog een kleine twee jaar voor de Astra Sedan in de showrooms staat. Ondertussen rijdt de vijfde generatie rond en hebben we in ons land afscheid genomen van de sedan-versie.

Test

In de dubbeltest van AutoWeek 14 - 1990 neemt de Volkswagen Passat CL 1.6 het op tegen de Audi 80 1.6. Als twee concernbroertjes vertonen de auto’s veel dezelfde trekjes wat de keuze destijds misschien moeilijk maakte. Onze test laat zien dat er door de jaren heen weinig veranderd is: de Passat blonk uit op zijn binnenruimte en gunstigere prijs in vergelijking met de Audi. De Audi won echter punten op een “elegantere carrosserie” en betere uitrusting. De meerprijs van de 80 viel ons echter toen wat tegen. Daarnaast maken we de eerste meters in de Mazda Eunos Cosmo. Deze auto begint in 1985 zijn leven als MX-03 concept en verschijnt uiteindelijk als de nieuwe Japanse coupé mét een nieuwe “drie-schijven-Wankelmotor” en een futuristisch interieur. Komt de auto niet per se bekend voor? Dat kan kloppen, want de Cosmo was officieel alleen in Japan verkrijgbaar.

Reportages

Pech onderweg! Hoewel we nu even niet naar het buitenland reizen, belanden doorgaans duizenden Nederlanders met pech langs de weg. Wij kloppen in 1990 bij de ANWB Alarmcentrale aan om te kijken waarmee vakantiegangers zoal te maken krijgen. Hartverscheurend: de gloednieuwe Ford Sierra van de familie Speranda met 599 kilometers op de teller belandt in Würzburg in een kettingbotsing. De familie komt gelukkig heelhuids (met de trein!) thuis, de Sierra is total loss.

Ook de bouw van de tweede Coentunnel en de nieuwe Wijkertunnel stonden destijds op de agenda. Dat alles om de files tegen te gaan, maar uit een rondvraag blijkt dat maar weinig automobilisten voor de nieuwe tunnels willen betalen. Zoals meneer De Nooyen: “De regering verdient jaarlijks al 11 miljard aan automobilisten, moeten ze nu nog meer hebben?”

Advertentie

Fiat adverteerde pagina’s groot voor de vijfdeurs Tipo. “De overeenkomst tussen de Tipo en een hoogspanningsmast”. Het lijkt misschien wat vergezocht, maar de Italianen willen de klant er bewust van maken dat roest echt geen grip op de Tipo heeft. De advertentie sluit met de prachtige quote: “De Fiat Tipo, één brok temperament.” Dat waren nog eens mooie tijden.