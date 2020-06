24 uur van Le Mans wordt verreden met publiek

Vanwege de coronapandemie werd in maart al besloten dat de 24 uur van Le Mans niet kon plaatsvinden op de geplande data. Eigenlijk had de uitputtingsslag voor mens en machine twee weken geleden plaats moeten vinden, maar nu staat het voor 19 en 20 september op de planning. Die datum staat zo goed als in steen gegraveerd, want nu meldt het zeer goed geïnformeerde Autosport dat er zelfs publiek bij wordt toegestaan.

Uiteraard zal het niet zwart zien van de mensen, zoals normaal het geval is, en zullen er diverse maatregelen genomen worden om de toeschouwers op voldoende afstand van elkaar te houden. Alle festiviteiten en faciliteiten die normaal rondom het evenement aanwezig zijn, zullen ongetwijfeld ook in uitgeklede vorm gerealiseerd worden.

Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er worden toegelaten, maar het lijkt erop dat de mensen die nu een kaartje hebben erbij kunnen zijn. Een deel van de tribuneplaatsen wordt nog wel omgezet in algemene toegangstickets, om de tribunes voor een deel leeg te houden. De verkoop van verdere tickets is in ieder geval wel direct stopgezet. "We zullen dit jaar geen bezoekersrecord noteren," aldus de topman van de Automobile Club de l'Ouest, die gezien de omstandigheden uiteraard blij is dat er überhaupt publiek bij kan zijn.