Prijzen verbeterde Toyota Corolla - Sedan niet meer leverbaar

In juni legde Toyota de Corolla op de snijtafel. Het uiterlijk van de werd slechts op subtiele wijze aangepakt. De wijzigingen hadden namelijk vooral betrekking op de komst van vernieuwde bi-ledkoplampen naar de duurdere versies. Daarnaast kreeg de stationwagon, de Touring Sports, herziene achterlichten. Alle Corollas kregen ander gaaswerk in de grille in de voorbumper. Interessanter is wat Toyota ín de Corolla wijzigde. Ze kregen allemaal een nieuw en voortaan 10,5 inch metend infotainmentsysteem én een volledig digitaal 12,3-inch instrumentarium. Daarnaast kregen zowel de 1.8 Hybrid als 2.0 Hybrid nieuwe aandrijflijnen. De 1.8 Hybrid is met 140 pk nu 18 pk krachtiger dan voorheen terwijl het vermogen van de 184 pk sterke 2.0 Hybrid werd opgeschroefd tot 196 pk. Samen met een gewichtsreductie tot 18 kilo leverde dat betere prestaties op. Nu weten we wat de vernieuwde Toyota's Corolla in Nederland gaan kosten.

De vernieuwde Toyota Corolla kost in Nederland minimaal €33.995. Voor dat bedrag krijg je de Corolla Hatchback met 140 pk sterke 1.8 Hybrid-aandrijflijn, uitgevoerd als Comfort. De Corolla Hatchback met 196-pk 2.0 High Power Hybrid-aandrijflijn wisselt vanaf minimaal €42.495 van eigenaar. Die prijs geldt voor de tijdelijk leverbare First Edition-introductieversie.

Liever een Corolla Touring Sports? Reken voor de variant met 140-pk 1.8 Hybrid-hardware op een prijskaartje van minimaal €38.195. Voor de 2.0 High Power Hybrid-aandrijflijn ben je in dit geval €44.495 kwijt. Dat bedrag geldt eveneens voor de First Edition. Grote afwezige in het gewijzigde gamma is de Corolla Sedan. Die is met ingang van het nieuwe modeljaar in Nederland namelijk niet meer leverbaar. Voorheen leverde Toyota de Corolla Sedan als eerder 122 pk sterke 1.8 Hybrid. Ook de avontuurlijk uitgedoste Trek-uitvoeringen van de Corolla Touring Sports keren vooralsnog niet terug. De herziene Toyota Corolla komt in het tweede kwartaal van 2023 op de Nederlandse markt, maar is per direct te bestellen.

