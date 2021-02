Back to Basics: Suzuki Swace (Toyota Corolla TS)

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Dankzij een mooie deal met Toyota heeft Suzuki ineens een serieuze stationwagon met een hybride aandrijflijn in huis. Leuk, maar is de Suzuki Swace ook een aantrekkelijk alternatief voor een Toyota Corolla? We bekijken de basisversie.

Suzuki Swace Select 1.8 Hybrid CVT Automaat - €31.800

Net als bij de Across, ook al een geleend Toyota-product, houdt Suzuki de prijslijst van de Swace lekker overzichtelijk. Er is bijvoorbeeld maar één motorversie, de 122 pk sterke 1.8 Hybrid waarmee ook Toyota veel succes heeft. De krachtiger 2.0 Hybrid wordt dus niet in de verbouwde neus van de Swace geschroefd, net zomin als de 1.2 Turbo-basismotor.

Daarmee is de enige grote keuze waarvoor Swace-kopers zich gesteld zien die voor het uitrustingsniveau. Er zijn twee versies, de Select en de Style. Met €31.800 is de Select precies €2.000 voordeliger dan de Style.

Aan de buitenzijde zijn de twee eigenlijk alleen van elkaar te onderscheiden door de koplampen. Die zijn één op één overgenomen van de Corolla en verschijnen in twee varianten. Ook een Swace Select heeft ledkoplampen, maar dan wel van het eenvoudiger type dat Toyota Parabola noemt. Het dagrijlicht bestaat bij deze versie uit een stel priemende leds helemaal aan de binnenzijde van de behoorlijk brede unit, ver naar het midden van de auto. De Style krijgt de geavanceerdere bi-ledkijkers, met priemende lenskijkers en dagrijlicht dat zich over de gehele breedte van de koplamp uitspreid.



De Select (links) en de Style. Het enige zichtbare verschil: de koplampen.

Voor het overige zijn Select en Style aan de buitenkant identiek. Ze beschikken over hetzelfde 16-inch lichtmetaal en krijgen van Suzuki allebei donkergetinte achterruiten. De basiskleur is in beide gevallen een simpel wit, voor alle andere tinten moet worden bijbetaald. De keuze is overigens wat beperkter dan bij Toyota. Juist de twee meest spraakmakende kleuren op de Corolla, Denim Blue en Emotional Red, gaan aan de neus van de Swace voorbij.

Uniek: stuurverwarming

Over de standaarduitrusting heeft de Suzuki-koper weinig te klagen. Iedere Swace krijgt onder meer climate control met twee zones, keyless go, een multimediasysteem met Apple Carplay en Android auto, stoelverwarming en adaptieve cruisecontrol. Zelfs een verwarmd stuur is standaard, terwijl dat opmerkelijk genoeg niet leverbaar is op de Corolla Touring Sports. Andersom geldt dat voor navigatie: Suzuki heeft kennelijk niet het recht gekocht op Toyota’s navigatiesoftware en is dus beperkt tot wat Apple Carplay en Android Auto in huis hebben.

De duurdere Style lijkt dus geen noodzaak, maar biedt voor twee mille extra wel fijne zaken als een automatisch inparkeersysteem, keyless entry, een met kunstleer afgewerkt interieur, sfeerverlichting en - wel belangrijk – een uitgebreider veiligheidspakket.

Corolla

En de Corolla? Wel, om te beginnen is de basisversie van de Corolla Touring Sports met de 1.8 Hybrid-aandrijflijn met €29.895 bijna twee mille goedkoper dan een Swace Select. De Corolla Comfort biedt echter ook minder. Zo krijgt de auto geen zes, maar vier speakers en staat de auto op stalen wielen met wieldoppen.

De volgende stop op de Corolla-prijslijst heet Corolla Active. De Active is met €31.350 nog steeds wat voordeliger dan de Swace en is dankzij extra speakers, lichtmetaal en een met leer bekleed stuurwiel mee beter vergelijkbaar als het om uitrusting gaat. De Suzuki maakt z’n bescheiden meerprijs echter goed met stoel- en stuurverwarming en - als dat je ding is – privacy glass. Het is duidelijk: Suzuki en Toyota hebben lang gepuzzeld om Swace en Corolla zo veel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Welke de voorkeur heeft, zal dan ook vooral afhangen van je persoonlijke wensen en de relatie met en/of beschikbaarheid van een dealer in de buurt.