100.000ste Volkswagen e-Golf geleverd

Begin volgend jaar maakt de elektrische ID.3 namelijk zijn opwachting. De productie van die auto neemt de plek van de huidige e-Golf in. Beide auto’s zien namelijk het levenslicht in het Duitse Dresden in de Gläserne fabriek. Van de nieuwe Golf verschijnt dan ook geen geheel elektrische versie, want de ID.3 moet dat gat gaan vullen.

De 100.000ste e-Golf staat op naam van een Duitse bestuurder. Maik Jaehde uit het Duitse Landolfshausen krijgt de eer om met het ‘Pure White’-witte jubileumnummer rond te rijden. Voor de speciale gelegenheid haalde Volkswagen de kakelverse eigenaar naar de Duitse fabriek om de auto persoonlijk te overhandigen.

Dit jaar heeft Volkswagen tot nu toe wereldwijd 27.900 mensen blij gemaakt met hun nieuwe e-Golf. Dat is beduidend meer dan vorig jaar, want toen werden in twaalf maanden tijd 24.800 e-Golfs geleverd. Naast de Duitse markt doet de elektrische Golf het volgens de fabrikant goed in Noorwegen, Amerika, Groot-Brittannië én Nederland.

