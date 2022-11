100.000ste Porsche Taycan gebouwd

In september 2019 stelde Porsche de Taycan aan de wereld voor, een elektrische gelikt gelijnde sedan die debuteerde als Turbo en Turbo S, maar waarvan inmiddels uiteenlopende motorversies bestaan. Inmiddels is de Taycan er in naamloze basissmaak én als 4S en GTS. Het leveringsgamma van de Taycan werd later uitgebreid met de stationachtige Sport Turismo en met de van cross-elementen voorziene Cross Turismo. Het Taycan-gamma lijkt genoeg klanten naar de Porsche-showrooms te lokken. Na drie jaar heeft Porsche namelijk de 100.000ste Taycan geproduceerd.

De jubileumauto is een Neptunusblauwe Taycan Turbo S, de maar liefst 761 pk sterke topversie die in 2,9 tellen naar de 100 km/h zoemt. In Nederland zijn inmiddels 1.616 Taycans op kenteken gezet. Vorig jaar was de Taycan in ons land met 631 geregistreerde exemplaren de populairste Porsche, de EV bleef de Cayenne (594 stuks), 911 (407 stuks), Panamera (142 stuks) en Macan (102 stuks) voor. Ook op internationaal niveau was de Taycan in 2021 niet de populairste Porsche. In 2021 verkocht het merk wereldwijd 41.296 Taycans en daarmee moest de elektrische Porsche de Macan (88.362 stuks) en de Cayenne (83.071 stuks) voor zich dulden.

De Taycan is de eerste, maar vanzelfsprekend niet de laatste elektrische Porsche. Het merk werkt aan een elektrische Macan, aan een elektrische opvolger van de 718-reeks en naar verluidt aan een elektrische SUV die nog boven de Cayenne wordt gepositioneerd.