10 miljoen keer Toyota Land Cruiser

Toyota had ruim 68 jaar de tijd nodig om tot deze verkoopmijlpaal te komen. Op 1 augustus van 1951 zag de allereerste Toyota Jeep BJ het levenslicht. Deze voorbode van de Land Cruiser is het startschot geweest van - zoals nu blijkt - de productie van Toyota’s langstlopende model. Sinds 1955 exporteert Toyota, destijds de 20 Series, de SUV vanuit zijn thuisland Japan. Wereldwijd gezien gaat 2013 tot nu toe de boeken is als het beste verkoopjaar van de alleskunner. Toen wist Toyota bijna 450.000 Land Cruisers te verkopen.

Dit jaar weet Toyota tot nu toe iets meer dan 250.000 wereldburgers met een nieuwe Land Cruiser te verblijden. Toyota’s grootste afzetmarkt bevindt zich in het Midden-Oosten. In 2018 was dit werelddeel goed voor de verkoop van 132.000 Land Cruisers. Europa volgt met 54.000, gevolgd door Australië en Nieuw-Zeeland (46.000) en Azië (45.000). Tellen we Japan (30.000) daarbij op, dan scoort Azië ongeveer 76.000 exemplaren en schiet het werelddeel naar de tweede plaats. Het overgrote gedeelte van de nieuwe Land Cruisers wordt in Japan gebouwd. In 2018 zagen 351.600 nieuwe Land Cruisers daar het levenslicht. De auto wordt verder ook in Portugal (2.100 stuks) en Kenia (1.100 stuks) gebouwd.

Sinds 1998 zijn er een kleine 3.000 exemplaren op Nederlands (geel) kenteken gezet. De huidige basisprijs bedraagt € 76.600 voor een driedeurs Land Cruiser. Een exemplaar met vijf deuren kost minstens € 80.685 als vijfzitter en € 98.240 als zevenzitter.