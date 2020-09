Half miljoen Nissans Leaf!

Nissan is ongetwijfeld zo trots als een pauw op de elektrische Leaf. Sinds de introductie van het model heeft Nissan er verspreid over twee generaties nu een half miljoen van geproduceerd.

Begin 2018 meldde Nissan nog vol trots dat het zijn 300.000ste Leaf had afgeleverd. Vorig jaar brak de elektrische hatchback door de grens van 400.000 stuks en nu staat de productieteller op maar liefst 500.000 exemplaren.

De huidige tweede generatie Leaf wordt behalve in het Engelse Sunderland ook in de Verenigde Staten en in Japan geproduceerd, al is het de Engelse locatie waar het 500.000ste exemplaar van de band is gelopen. De half miljoenste Leaf is een rood exemplaar dat in Noorwegen een eigenaar heeft gevonden.

Volgens Nissan hebben alle Leaf-eigenaren sinds de introductie van de eerste generatie in 2010 in totaal 14,8 miljard 'schone kilometers' gereden. Dat zijn grofweg zo'n 370.000 rondjes om de aarde.

Nederland

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de Leaf, die in 2011 plaatsvond, zijn in ons land 11.592 Leafs verkocht. In startjaar 2011 vonden 299 exemplaren een eigenaar. Het jaar erop zakten de verkopen iets terug en wel tot 269 stuks. In 2013 vonden 472 exemplaren een baasje. In dat jaar werd de Leaf al iets aangepast en dat had onder andere een groei van de actieradius van 175 naar 200 kilometer tot gevolg. Vorig jaar beleefde de Leaf, inmiddels generatie twee, zijn topjaar. Toen vonden 3.817 exemplaren een Nederlandse eigenaar.