Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

10 Amsterdamse tankstations worden laadstations voor elektrische auto's

Omtoveren

8
tankstation BP benzine brandstof brandstofprijzen
Joas van Wingerden

De gemeente Amsterdam wil elektrisch rijden stimuleren en heeft daarom nu tien tankstations aangewezen die verbouwd worden tot laadstations voor elektrische auto's.

De Amsterdamse binnenstad wordt voor steeds meer brandstofvoertuigen verboden, je mag binnen de ring al op de meeste plekken nog maar hooguit 30 km/h rijden en straks kun je ook op minder plekken terecht voor brandstof. In Amsterdam wordt de brandstofauto steeds minder hartelijk ontvangen en daar gaat nu nog een schepje bovenop. Maar liefst tien tankstations worden omgetoverd tot laadstations voor elektrische auto's.

De Gemeente Amsterdam heeft de volgende locaties aangewezen: Esso Meer en Vaart, Tango Sierenborch, Shell Westpoort, BP Cornelis Douwesweg, BP Gooiseweg, Shell Gooiseweg, Circle K (Total) Marwijk Kooy, Shell Europaboulevard, Circle K Ganzenhoef en Circle K Flierbos.

Amsterdam meldt daarbij wel dat niet alle locaties direct over zullen gaan op enkel nog het aanbieden van (snel)laders voor elektrische auto's, maar eerst nog een combinatie worden van laders en brandstofpompen. Bovendien worden de ombouwprocedures pas vanaf 2030 in gang gezet. Er ligt voor de gemeente ook nog een uitdaging, namelijk het aanleggen van geschikte stroomaansluitingen voor de locaties. Daar werkt Amsterdam samen met netbeheerders en bedrijven aan.

Foto puur ter illustratie.

8 Bekijk reacties
Elektrische Auto

Lees ook

Nieuws
Lexus RZ 600e F Sport Performance

Lexus RZ heel dik aangekleed als F Sport Performance

Nieuws
Subaru Uncharted

Prijzen Subaru Solterra en Subaru Uncharted bekend

Nieuws
Ford fabriek Keulen

'Fords nieuwe EV-platform vooralsnog niet voor Europa'

Nieuws
Renault Filante Record 2025

Bizarre elektrische Renault rijdt 1.000 kilometer zonder bij te laden

Nieuws
Nissan Ariya

Vernieuwde Nissan Ariya: nieuw gezicht voor elektrische SUV

Lezersreacties (8)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.