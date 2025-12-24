De Amsterdamse binnenstad wordt voor steeds meer brandstofvoertuigen verboden, je mag binnen de ring al op de meeste plekken nog maar hooguit 30 km/h rijden en straks kun je ook op minder plekken terecht voor brandstof. In Amsterdam wordt de brandstofauto steeds minder hartelijk ontvangen en daar gaat nu nog een schepje bovenop. Maar liefst tien tankstations worden omgetoverd tot laadstations voor elektrische auto's.

De Gemeente Amsterdam heeft de volgende locaties aangewezen: Esso Meer en Vaart, Tango Sierenborch, Shell Westpoort, BP Cornelis Douwesweg, BP Gooiseweg, Shell Gooiseweg, Circle K (Total) Marwijk Kooy, Shell Europaboulevard, Circle K Ganzenhoef en Circle K Flierbos.

Amsterdam meldt daarbij wel dat niet alle locaties direct over zullen gaan op enkel nog het aanbieden van (snel)laders voor elektrische auto's, maar eerst nog een combinatie worden van laders en brandstofpompen. Bovendien worden de ombouwprocedures pas vanaf 2030 in gang gezet. Er ligt voor de gemeente ook nog een uitdaging, namelijk het aanleggen van geschikte stroomaansluitingen voor de locaties. Daar werkt Amsterdam samen met netbeheerders en bedrijven aan.

Foto puur ter illustratie.