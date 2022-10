1 op de 5 nieuwe auto’s in Duitsland is elektrisch

Bijna 20 procent van de nieuw verkochte auto’s in Duitsland was in september 2022 volledig elektrisch. Ook in het algemeen had de Duitse automarkt een relatief goede maand, met een plus van 14,1 procent. Opmerkelijk: ook diesel doet het nog relatief goed.

In totaal werden er in september in Duitsland 224.816 nieuwe auto’s gekentekend, meldt het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), vergelijkbaar met onze RDW. 44.389 daarvan, ofwel 19,7 procent, was volledig elektrisch. Dat is een opvallende overeenkomst met Nederland, waar in de eerste helft van dit jaar ook zo’n 20 procent van de nieuw verkochte auto’s elektrisch was.

In totaal moesten we hier genoegen nemen met een plusje van 5 procent. Dat hebben ze in Duitsland beter voor elkaar, want daar werden er in september 14,1 procent meer auto’s verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Het aantal verkochte EV’s viel maar liefst 31,9 procent hoger uit. Tesla levert met 13.724 stuks een enorm aandeel bij de EV’s en kan op het totaal rekenen op een marktaandeel van maar liefst 6,1 procent. Concurrent Polestar noteert met 114,5 procent de grootste groei in de categorie ‘import-merken’, maar moet nog altijd genoegen nemen met een bescheiden marktaandeel van 0,3 procent. Volkswagen is met een marktaandeel van 18 procent nog altijd het grootste merk in Duitsland.

Meer elektrokracht is er in de vorm van hybrides, die in het Duitsland van september 2022 goed waren voor 30,4 procent van de verkopen. Van de 68.433 verkochte hybrides waren er 28.336 een plug-inhybride, ofwel 12,6 procent van het totaal. Opnieuw noteren we forse, dubbelcijferige stijgingen ten opzichte van vorig jaar. Benzine-auto’s gingen 2,4 procent vaker over de toonbank en zijn goed voor 32,2 procent van het totaal. Diesel deed het, heel verrassend, veel beter dan vorig jaar. Er gingen 21,8 procent meer diesels op kenteken, zodat die brandstofsoort nu goed is voor een marktaandeel van 17 procent. Minder dan ‘elektrisch’ dus, dat wel.

De gemiddelde CO2-uitstoot van een in september 2022 nieuw verkochte auto in Duitsland kwam op 106,6 gram per kilometer, 4,5 procent minder dan vorig jaar. Knap, want het aantal SUV’s groeide flink. Ten opzichte van vorig jaar werden er 32,5 procent meer SUV’s verkocht, zodat die koetswerkvorm inmiddels goed is voor 31,4 procent van het totaal.