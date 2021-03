Opel: 'QR-codes in plaats van modelnamen'

Opel heeft een met moderne designelementen doorspekte elektrische oer-Manta achter de coulissen staan, een zogeheten restomod die luistert naar de naam Manta GSe Elektromod. Die eenmalige exercitie is de eerste auto van Opel waar het merk een iQR-code op plakt. Volgens Opel is de iQR-code in feite een QR-code die uit te voeren valt in elke denkbare vorm. In het geval van de Manta GSe Elektromod in de vorm van - je raadt het al - de bekende platgeslagen vis waar de auto zijn naam mee deelt. De iQR-code vervangt volgens Opel in de toekomst de reguliere uitgeschreven modelnaam. Zo zou ook de nieuwe Astra die nog dit jaar debuteert een dergelijk iQR-code krijgen.

Of we Opel in deze serieus moeten nemen? We betwijfelen het. Zo rijzen er direct vragen op over de vorm die bijvoorbeeld het iQR-code van de Astra zou moeten krijgen. Ook is de afleesbaarheid van het iQR-logo en het wegvallen van het marketingtechnische voordeel dat een goed herkenbare modelnaam best een vraagstuk. Het feit dat het morgen 1 april is en dat Opel onder meer schrijft dat "[...] andere verkeersdeelnemers" de iQR-code van de nieuwe Opel-modellen "eenvoudig kunnen scannen met hun smartphone en zo rechtstreeks middels tekstberichten, voicemails en beeldmateriaal contact op kunnen nemen met de bestuurder," zegt natuurlijk genoeg. In de file je mede-lotgenoten stalken of tijdens het rijden met de smartphone in je hand Opeltjes scannen lijkt voor niemand bevorderlijk.

Het levert allemaal creatieve schrijfsels op van Opel's marketingafdeling. Zo zou de iQR-code ontwikkeld zijn door 'Opel's Chief Graphic Designer iQR-codes Hara Masahiro Junior II', een zogenaamde afstammeling van de uitvinder van de QR-codes. Daarbij zou je met de bestuurder contact op kunnen nemen wanneer "[...] iemand de ander voorrang verleent of gewoon wil zeggen hoe stijlvol hij of zij de Opel met het coole iQR-code-ontwerp vindt." Daarnaast zou in de iQR-code betaalinformatie opgeslagen kunnen worden. Een garagist zou "voor een reparatie aan de auto direct geld van de rekening van de eigenaar af kunnen schrijven."