Botsing van twee werelden Mercedes-Maybach Ultimate Luxury

Slideshow

Roségoud in het interieur, een theeservies in het achtercompartiment en dan ook nog een carrosserie die de designkenmerken van een SUV en een sedan in zich verenigt: de Mercedes-Maybach Ultimate Luxury verlegt in tal van opzichten de grenzen.

Over het pluizige tapijt ligt noppenfolie, over de spierwitte leren bekleding van de stoelen ligt een doek, de consoles van roségoud worden na elke aanraking weer opgepoetst en de technici naderen de auto met handschoenen. Deze SUV is geen auto, maar een gigantisch juweel! Helemaal gezien het feit dat er maar één exemplaar is, dat waarschijnlijk meer heeft gekost dan de meeste mensen in hun hele leven zullen verdienen: welkom in de Mercedes-Maybach Ultimate Luxury.

Dit studiemodel is het ultieme antwoord op de vraag naar super-SUV's en hij overtreft zelfs auto's als de Bentley Bentayga en de Rolls-Royce Cullinan. Zodoende heeft het designteam onder leiding van Gorden Wagener de auto niet alleen voorzien van meer verfraaiing dan de concurrerende modellen, de ontwerpers hebben voor het eerst ook een SUV voorzien van een sedankont. Want hoe populair SUV's vandaag de dag namelijk ook zijn, er is geen autoconcept dat meer status en prestige uitstraalt dan een sedan. Terwijl je de top-SUV's van Bentley en Rolls-Royce al kunt kopen als je over een dikke portemonnee beschikt, is deze imposante Maybach – die als eerbetoon aan de grootste Maybach-markt is uitgevoerd in de kleur rood van de Chinese vlag – voorlopig slechts een droom. En de kans dat die in vervulling gaat, is niet al te groot.

Dit exemplaar heeft echter de stap van droom naar realiteit in elk geval wel weten te maken en wij mogen er een stukje mee rijden. Een klein nadeel: de motor en het onderstel maken slechts een kruipsnelheid mogelijk. Per slot van rekening is deze auto niet gebouwd voor het terrein of voor de boulevard, maar enkel en alleen voor deze korte rit over de vloer van de Shanghai Auto Show. In theorie beschikt deze eerste Maybach-voor-de-modder echter over alle zaken die mogelijk zijn om aan de top te rijden. Vier elektromotoren met een vermogen van in totaal 750 pk zorgen voor een sprint van 0 naar 100 km/h in minder dan vijf seconden, maar in geval van nood kun je je er ook een weg mee banen door woestijnzand. Bij een accucapaciteit van 80 kWh is een actieradius van maximaal 500 kilometer mogelijk. Zelfs bij het laden presteert de Maybach op hoog niveau. In vijf minuten heb je genoeg stroom voor een afstand van 100 kilometer. Bovendien is er waarschijnlijk geen auto ter wereld waarin je zo graag ontspant als in deze Maybach. Zelfs aan een theeservies is gedacht.

Alleen een droom? Ja. Maar dat wil niet zeggen dat de meest extravagante SUV ter wereld helemaal een luchtbel is. Als volgend jaar de Mercedes GLS ten tonele verschijnt, zal er ook een Maybach-versie volgen. Die zal echter niet zijn voorzien van roségoud in het interieur en een sedanachterzijde. Daar tegenover staat dat je het productiemodel ook niet meer met handschoentjes hoeft aan te raken ...

Maybach geeft het ultieme antwoord op de vraag hoe ver je kunt gaan met het SUV-concept. Er zijn klanten die op zo'n auto hebben gewacht. Voor de rest van de wereld is deze auto simpelweg te extreem, maar dat maakt hem zeker niet minder interessant.