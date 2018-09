Op hoge poten Volvo presenteert de V60 Cross Country

De 60-familie van Volvo krijgt een nieuw lid, want in Zweden halen ze het doek van de V60 Cross Country. Een bekend recept: meer bodemvrijheid en kunststof wielkastranden voor een stoerder uiterlijk.

Het is bij Volvo inmiddels een traditie om van hun stationwagons - én in het geval van de vorige generatie S60 ook bij een sedan - een ruige versie uit te brengen met vierwielaandrijving en extra bodemvrijheid. Zo ook bij de hagelnieuwe V60. Een speciaal ontwikkeld onderstel en wielophanging zorgen ervoor dat de bodemvrijheid met 60 millimeter groeit. In totaal beschikt de Zweed daarmee over een vrijheid van 21 cm. Naast vierwielaandrijving behoren Hill Descent Control, Corner Traction Control en een speciale off-road rijmodus tot de standaard uitrusting van de V60 Cross Country.

Aan de buitenkant herken je de Cross Country aan kunststof rondom de wielkastranden en onderaan de voorbumper, een andere grille en een afwijkende achterbumper met Cross Country-inzet. Het Sensus Connect infotainmentsysteem met onder andere Apple Carplay en Android Auto vindt standaard zijn weg naar de opgehoogde V60. Vanaf zijn marktintroductie lepelt Volvo enkel de D4 AWD dieselmotor in de auto, later volgt de T5 AWD benzine-versie. Prijzen volgen in een later stadium, begin 2019 staat de nieuwe V60 Cross Country bij de dealers.