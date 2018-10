Kleintje Tiguan Volkswagen T-Cross onthuld

Slideshow

Terwijl auto's als de Renault Captur al jaren als warme broodjes over de toonbank gaan, schitterden compacte cross-overs bij de Volkswagen Groep in afwezigheid. Seat heeft sinds een jaar de Arona op de menukaart staan en tegen het eind van 2018 acht ook Volkswagen de tijd rijp voor een Captur-concurrent. Dít is de T-Cross.

De Volkswagen Groep is rijkelijk laat als het gaat om het brengen van compacte cross-overs die zich moeten mengen in de strijd tegen succesnummers als de Renault Captur. Waar dat Franse verkoopkanon al sinds 2013 in de Nederlandse orderboeken staat, voegde Seat pas vorig jaar als eerste merk van de Volkswagen Groep een dergelijk model aan zijn leveringsgamma toe: de Arona. Die Spaanse cross-over heeft nu een Volkswagen-broertje: de T-Cross.

De T-Cross staat net als de Arona en auto's als de Polo en Ibiza op het MQB A0-platform. Het is dan ook geen verassing dat de wielbasis van Volkswagen's jongste model met 2.56 meter overeenkomt met die van die modellen. De T-Cross is 4,11 meter lang en is daarmee 5,4 centimeter langer dan de Polo, maar ook twaalf centimeter korter dan de T-Roc. Uiteraard is de kleine cross-over ook hoger dan die auto. Met zijn hoogte van 1,56 meter torent de T-Cross zo'n elf centimeter boven de Polo uit. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de zit. Volgens Volkswagen zit je in de T-Cross tien centimeter hoger dan in zijn Polo-broertje. De bagageruimte meet in de basis 385 liter. De achterbank is veertien centimeter verschuifbaar en wie die bank in de voorste stand zet, moet 455 liter kunnen meebrengen. Met de achterbank plat bedraagt de bagageruimte 1.281 liter. Ter vergelijking: de Polo kan in de basis 351 liter meebrengen.

Volkswagen maakt van de T-Cross een kleine cross-over waarin uiterlijke kenmerken van grote broer Tiguan zijn verwerkt. Afgaande op de eerste spionagefoto's leek de T-Cross niets meer dan een Arona met een mild-Volkswagensausje te worden, maar in de praktijk lijkt dat mee te vallen. Sterker nog, Volkswagen komt verrassend uit de hoek door de achterkant op een manier te ontwerpen die we niet eerder van het merk gezien hebben. Tussen de achterlichten is namelijk een brede rode strip geplaatst. In tegenstelling tot wat we tegenwoordig bij veel merken zien, is het puur een reflectiebalk.

Interieur

Het interieur oogt vooral herkenbaar. Hoewel het dashboard niet één op één is overgenomen uit de Polo of T-Roc, lijkt het binnenste wel sterk op dat van die twee modellen. Opmerkelijk is het nieuwe stuurwiel dat Volkswagen in de T-Cross toepast. Volkswagen biedt op de Life- en Style-versies een 'designpakket' aan waarmee de panelen op het dashboard een '3D-look' krijgen. Ook maakt tweekleurige stoelbekleding deel uit van het pakket en zelfs de buitenspiegelkappen en de wielen zijn in een afwijkende kleur uit te voeren. Volkswagen heeft daar de smaken Black, Energetic Orange en Bamboo Garden voor bedacht.

Motoren

Op de internationale motorenlijst zet Volkswagen drie TSI-benzineversies en één dieselversie. De bekende 1.0 TSI is er met 95 en 110 pk en ook de 150 pk sterke 1.5 TSI is beschikbaar. De dieselmotor is een 1.6 TDI is die 95 pk levert. Met de aan een handgeschakelde vijfbak gekoppelde 95 pk sterke 1.0 TSI komt een snelheid van 100 km/h in 11,5 seconden op de klok. Zijn topsnelheid ligt op 180 km/h. De 115 pk sterke versie van de 1.0 TSI, met handgeschakelde zesbak of DSG7-transmissie, zorgt voor een 0-100-sprint in net geen tien tellen (9,9 s) en sprint door tot een snelheid van 193 km/h is bereikt. De 1.5 TSI versnelt in 7,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h en gaat door tot de snelheidsmeter op 220 km/h staat. Deze versie heeft altijd de DSG7-bak. De 1.6 TDI heeft twaalf tellen nodig voor de 0-100-sprint en versnelt door tot 181 km/h. Het gaat dan om de variant met handgeschakelde vijfbak. Wie hem met DSG-bak bestelt, snoept 0,4 van de 0-100-tijd af.

Veiligheid

Geen nieuw model zonder een hele trits veiligheidssystemen. Volkswagen geeft de T-Cross standaard zaken mee als Front Assist met voetgangersdetectie en City Emergency Brake, Lane Assist, Hill Start Assist, dodehoekdetectie, en Park Assist. Zaken als adaptieve cruisecontrol staan op de optielijst. Volkswagen levert de auto simpelweg als T-Cross, als Life en als Style. Die laatste heeft standaard ledkoplampen en staat op 17-inch lichtmetaal. De standaardversie staat op 16-inch stalen wielen. Op de Life en Style is ook het op deze foto's zichtbare R-line-pakket leverbaar.

De T-Cross komt begin volgend jaar op de Nederlandse markt. De auto wordt voor Europa gebouwd in het Spaanse Navarra waar ook de Polo het levenslicht ziet. Voor de Zuid-Amerikaanse en Chinese markt gaat Volkswagen de auto's lokaal produceren.