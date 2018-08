In de lente van 2019 te koop Volkswagen schetst T-Cross wederom

Later dit jaar trekt Volkswagen het doek van de T-Cross, een auto die in de lente van 2019 op de markt komt en waarvan nu weer een stel schetsen is getoond.

Eerlijk is eerlijk, het is allang geen geheim meer hoe de Volkswagen T-Cross er precies uit gaat zien. Begin dit jaar dook het broertje van de Seat Arona namelijk al praktisch zonder plakkers op, maar dat weerhoudt Volkswagen er niet van de komst van het model nog even aan te jagen door een stel schetsen te tonen.

Het is vandaag voor het eerst dat Volkswagen iets van het binnenste van de T-Cross laat zien. De werkplek volgt de designweg die Volkswagen met het binnenste van de Polo en T-Roc is ingeslagen en dat betekent dat ook hier straks genoeg te personaliseren valt. Volgens het merk is de koets van het nieuwe cross-overtje straks ook in twee verschillende kleuren te spuiten.

De T-Cross is na de Touareg, Tiguan, Tiguan Allspace en T-Roc de vijfde en tevens kleinste SUV van Volkswagen. De auto wordt 4,1 meter lang en 1,56 meter hoog. Daarmee is de T-Cross enkele centimeters korter dan de 4,14 meter lange Seat Arona. Ook is hij enkele millimeters hoger dan die Spaanse evenknie. Wel is de auto daarmee marginaal langer en hoger dan de Polo.

Volkswagen meldde al dat het vier motoren op de internationale motorenlijst zet. De benzinelijst bestaat uit drie TSI's: de 95 pk sterke 1.0 TSI, de 115 pk sterke 1.0 TSI en een 150 pk sterke 1.5 TSI. Twee driepitters en één viercilinder dus op de benzine-afdeling. Dieselen kan met slechts één variant, de 95 pk sterke 1.6 TDI.

De T-Cross krijgt een verschuifbare achterbank waardoor de bagageruimte variabel is qua grootte. De auto kan met de bank omhoog 385 tot 455 liter vervoeren. Later dit jaar wordt de T-Cross in zijn geheel gepresenteerd.