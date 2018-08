'Snelste Golf ooit' binnenkort op de prijslijst Volkswagen Golf TCR komt naar Nederland

De tijdens het jaarlijkse GTI 'Treffen' aan de Wörthersee presenteerde Volkswagen in mei de Golf GTI TCR, een 290 pk en 370 Nm sterk exemplaar. Die auto staat binnenkort ook op de Nederlandse prijslijsten.

De 2.0 TSI van de Golf GTI TCR drijft louter de voorwielen aan en moet in samenwerking met een zeventraps DSG-automaat niet alleen goed zijn voor een razendsnelle acceleratie, maar dan ook voor een serieuze topsnelheid. Dat is dan ook de reden dat Volkswagen claimt dat de TCR, wat staat voor Touring Car Racing en een verwijzing is naar Volkswagens circuitwapen in de gelijknamige klasse, de snelste productie-Golf ooit is. Wie de begrenzer namelijk laat verwijderen krijgt een 'Golfje' dat op de Autobahn 264 km/h moet kunnen halen, terwijl eerdere snelle exemplaren steevast begrensd waren op 250 km/h.

Het exemplaar dat in Oostenrijk werd gepresenteerd is formeel nog een concept-car, maar dat is bij een auto als dit natuurlijk een wat hooggegrepen term. Ga er gerust van uit dat de productieversie slechts op detailniveau zal afwijken van het grijze voorbeeld. De tint 'Pure Grey' is speciaal voor de TCR aan het gamma toegevoegd, maar ook wit, rood en zwart zullen leverbaar zijn. De Golf GTI TCR gaat aan het einde van het jaar in productie, prijzen en exacte specificaties volgen in de aanloop naar dat moment.

Overigens is de Seat Leon Cupra R, die technisch grotendeels gelijk is aan de snelle Golf, levert overigens nog iets meer vermogen. Met handbak komt deze auto op 310 pk, de versie met DSG levert net als de 'gewone' Cupra 300 pk.