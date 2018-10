Bijgewerkte pick-up duikt op in Thailand Vernieuwde Mitsubishi L200 toont achterste

Slideshow

Mitsubishi stelt op 9 november een heftig gemoderniseerde versie van de L200 aan de wereld voor. Dankzij Thaise L200-liefhebbers is de achterkant van die auto nu in beeld verschenen.

Mitsubishi heeft al tweemaal een teaser getoond van de op stapel staande, bijgewerkte L200. De Japanners deden al uit de doeken dat de vernieuwde L200 een volledig nieuwe voorkant krijgt aangemeten. De pick-up, die auto's als de Toyota Hilux en Ford Ranger als directe tegenspelers heeft, krijgt een veel uitgesprokener gezicht met een heftige vorm van het Dynamic Shield-design. Dankzij de Thaise Facebook-pagina 'New Triton Club Thailand' hebben we nu ook een idee van wat Mitsubishi met de achterkant van de L200, of Triton zoals de auto elders heet, van plan is.

De achterlichten zijn volledig nieuw en doen sterk denken aan de exemplaren die Mitsubishi in 2013 op de GR-HEV Concept liet zien. De bumpers worden ongetwijfeld vernieuwd en ook op technisch vlak verwachten we vernieuwing. Daarover later meer!

Mitsubishi laat de lancering van de vernieuwde L200, een auto die elders in de wereld Triton heet, samenvallen met de 40e verjaardag van het model. In 1978 presenteerde het merk zijn eerste werkpaard in de vorm van de Forte. Anno 2018 heeft Mitsubishi 4,7 miljoen pick-ups verkocht. Fiat verkoopt een eigen versie van de L200, een pick-up die het merk Fullback noemt.