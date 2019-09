Mitsubishi: ‘Ford is de reden om L200 aan te pakken’

Tijdens de Europese persintroductie van de ingrijpend vernieuwde L200 windt Mitsubishi er geen doekjes om: het is aan marktleider Ford te danken dat de auto naar een hoger niveau is getild.

In Europa is de markt voor pick-ups minimaal. Dat is elders ter wereld wel anders. Mitsubishi rekent ons voor dat alle pick-ups bij elkaar goed zijn voor 1 procent marktaandeel in ons werelddeel. De Ford Ranger staat daarbij met stip bovenaan en was in 2018 goed voor 46.310 Europees gekentekende exemplaren.

Op gepaste afstand volgt het Japanse trio Toyota, Nissan en Mitsubishi, dat met verkopen van rond de 20.000 stuks dicht bij elkaar, maar ver onder Ford eindigt. De Volkswagen Amarok, Isuzu D-Max, Mercedes-Benz X-klasse, Fiat Fullback, RAM 1500 en Renault Alaskan maken de top 10 en daarmee eigenlijk de gehele afzetmarkt compleet, waarbij moet worden aangetekend dat de Fullback (4.564 exemplaren) eigenlijk ook een L200 is.

Natuurlijk ziet Mitsubishi graag wat Ranger-rijders overstappen op een L200, maar de Europese PR-baas Daniel Georges Nacass is zijn grote concurrent tegelijkertijd dankbaar. “Zonder Ford zouden we de L200 nooit nu in deze mate hebben aangepast”, stelt hij. De Ranger heeft zijn populariteit kennelijk niet aan het toeval te danken en is in zijn huidige vorm daadwerkelijk een volwassen product.

De nieuwe, zesde generatie van de L200 is gebaseerd op zijn voorganger, maar stiekem grotendeels herzien. Behalve dak en ruiten zijn alle zichtbare exterieurdelen nieuw, terwijl het interieur kwalitatief naar een hoger plan werd getild. Ook de techniek werd aangepast, waarbij niet alleen de motor werd vervangen. Ook het onderstel moest eraan geloven. Een andere belangrijke verbetering is de komst van een reeks veiligheidsvoorzieningen, zoals dodehoekdetectie en een rijstrookassistent. In personenautoland inmiddels gemeengoed, maar bij bedrijfswagens nog niet.

Mitsubishi wijst er fijntjes op dat de L200 wel degelijk een erg belangrijke auto is voor de fabrikant. Waar de Ranger voor Ford onlangs zijn populariteit slechts enkele procenten van het totaal vertegenwoordigt, is de L200 in verkoopaantallen na de Outlander het tweede model voor Mitsubishi en bovendien goed voor 13,5 procent van het totaal.

Het Nederlandse pick-up-landschap ziet er overigens wel wat anders uit dan het Europese. Hier bleek vorig jaar juist de RAM 1500, officieel niet eens in ons land leverbaar, het populairst, gevolgd door de Toyota Hilux en de Amarok. De L200 eindigde destijds op de achtste plek. De Amerikaanse voertuigen hebben als voordeel dat ze ook mét achterbank in aanmerking komen voor de belastingvoordelen van de grijs kenteken-regeling.